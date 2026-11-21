La historia de una mujer trans que, para evitar pasar 30 días detenida en una estación de policía, terminó encaramada en un monumento de más de cuatro metros; el drama de ser bañadas con agua fría en plena madrugada, a los pies del lugar religioso al que miles de personas acuden para subir 1.605 escalones; y las dificultades de vivir en una sociedad en la que los prejuicios les impiden encontrar siquiera un lugar para dormir son algunas de las historias que pronto harán parte del primer archivo de memoria trans de Colombia.

Este sueño empezó a gestarse en 2017, cuando Valeria, conocida en el activismo como “La Poderosa”, mujer trans y directora de la Asociación Comunitaria Somos la Disidencia, notó que en el barrio Santa Fe, en Bogotá, circulaban historias que no figuraban en los registros oficiales. Estos sobrevivían de boca en boca, siempre que hubiese alguien al otro lado dispuesto a escuchar lo que significaba encarnar un cuerpo con una identidad de género diversa.

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De pensar que aquellas memorias necesitaban un lugar donde permanecer nació el Proyecto de Reparación Histórica Trans de Colombia, una iniciativa que busca reconstruir las vivencias de estas personas entre 1970 y 2016. El punto de inicio son los años setenta, hasta donde llegan los recuerdos de las personas trans vivas que el equipo ha logrado contactar. Un dato no menor para una población cuya esperanza de vida no supera los 35 años, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El cierre de la investigación, en 2016, coincide con el límite temporal de los hechos de violencia basada en género que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aún así, los relatos que han encontrado no se limitan al conflicto armado. También muestran la violencia que enfrentaban en las familias, los colegios, las calles y de la persecución ejercida por el Estado, especialmente a manos de la fuerza pública.

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Buena parte de la historia trans ha permanecido en fotografías y objetos personales. Foto: Proyecto de Reparación Histórica Trans de Colombia.

“El proyecto nace de la necesidad de reparar a las adultas mayores trans”, explica Valeria en entrevista con El Espectador. Hasta ahora, el equipo ha identificado a más de cien posibles participantes en Bogotá, de las cuales 23 ya han sido entrevistadas. La búsqueda también ha llegado a Cali y al Caribe, donde tienen registradas cerca de 70 personas en cada región. La idea es ampliar este esfuerzo a otros rincones del país, con el apoyo de organizaciones sociales.

Entre los testimonios recogidos hay historias de golpizas, torturas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias, pero también de las insólitas maneras en que intentaban escapar de la policía. Valeria recuerda el caso de una mujer trans que ejercía el trabajo sexual cerca del antiguo Monumento a los Héroes y que, en un intento desesperado por huir de los uniformados, terminó encaramada en la estructura. “Yo no sé cómo me subí”, le contó. Tuvieron que llamar a los bomberos para rescatarla y, finalmente, detenerla. “Imagínate ellas cómo vivían el día a día con esa adrenalina tan fuerte para coger entaconadas y encaramarse a un monumento de más de cuatro metros de altura”, comenta la fundadora del proyecto, quien señala que bastaba con ser trans y estar en la calle para terminar detenida.

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Las décadas que busca reconstruir el archivo están marcadas por una profunda persecución contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, por ejemplo, se decretó el Estatuto de Seguridad, que para las personas trans terminó en persecución y estigmatización. “Ellas se volvieron delincuentes, solo podían salir de noche, no les daban servicio en restaurantes, no les arrendaban, les tocaba armar cambuches por la Media Torta”, comenta Valeria.

El 23 de enero de 1980 se expidió un nuevo Código Penal que, al entrar en vigor un año después, dejó de castigar las relaciones homosexuales consentidas entre adultos. Hasta entonces, las leyes habían permitido perseguir conductas consideradas “contrarias a la moral y las buenas costumbres”. Bastaba con decir palabras obscenas en público, que un hombre vistiera prendas consideradas femeninas, ejercer el trabajo sexual o sostener relaciones sexoafectivas con personas del mismo sexo para exponerese a multas, la persecución policial o incluso la cárcel.

La violencia contra las personas trans persiste, pese a los avances legales en el reconocimiento de sus derechos. Foto: Proyecto de Reparación Histórica Trans de Colombia.

Esta realidad ha sido documentada por organizaciones sociales y expertos como Felipe Caro, doctor en Historia Latinoamericana, quien le ha contado a este diario que las personas detenidas por la policía durante aquellos años eran sometidas a chantajes, golpizas, privación de alimentos, humillaciones y abusos sexuales, estos últimos utilizados como una forma de “corregir” su orientación sexual. Y escapar de esos castigos implicaba tomar medidas extremas. Valeria recuerda el relato de varias mujeres que, después de ser desnudadas y bañadas con agua fría en plena madrugada, en la vía Circunvalar, entre los cerros de Monserrate y Guadalupe, preferían rodar colina abajo antes que volver a caer en manos de los uniformados.

Durante la crisis del VIH/sida, que comenzó en el país en los años ochenta, hubo mujeres trans que encontraron en los prejuicios y la desinformación una forma de escapar de la detención. Llevaban cuchillas con las que se hacían cortes y se untaban la sangre en el cuerpo cuando la policía se acercaba. Por entonces, el estigma que asociaba a las personas LGBTIQ+ y a las trabajadoras sexuales con el VIH, sumado a la falsa creencia de que el virus se transmitía por el simple contacto, hacía que los uniformados evitaran acercarse.

“Que una persona llegue a ese punto de desesperación, de tener tanto miedo de que la lleven detenida un mes, hasta el extremo de cortarse a sí misma, de hacerse daño. O sea, es una vaina muy violenta”, agrega Valeria.

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Pero su historia no se reduce a la violencia. “A pesar de que no tenían cómo conseguir comida, de que no podían salir a la calle, lograron construir entre ellas redes de afecto, lograron construir familias. Cuando capturaban a una, las otras eran las que, por medio de los ‘cacorros’, iban y les mandaban la comida. Cuando mataban a una chica, entre ellas hacían la vaca para poder velarla, porque a ellas nadie las velaba, ninguna iglesia las quería velar. Hay una parroquia que se llama Nuestra Señora de las Angustias, que queda detrás del edificio Telecom, ahí en el centro. Y esta era la única parroquia que lo hacía”, cuenta la directora.

En el archivo también quedará constancia de quienes les tendieron una mano, el sacerdote que las ayudaba, las tiendas que se atrevían a recibirlas, los vecinos que les ofrecían apoyo, el campesino que les prestaba una ruana para cubrirse cuando bajaban desnudas de la Circunvalar y el taxista que las recogía para llevarlas de regreso al barrio Santa Fe.

Los testimonios que reúne el proyecto reconstruyen una historia de violencia institucional, pero también de resistencia y organización comunitaria. Foto: Proyecto de Reparación Histórica Trans de Colombia.

“Mi cuerpo cuenta historia de sus cicatrices, guarda recuerdo en mi mente, no olvida la partida, la muerte y la desaparición de mis pares, hermanas y compañeras. Mi memoria está llena de información que quiere y tiene que ser contada mientras se pueda y haya posibilidad”, comenta una de las mujeres entrevistadas, quien reserva su identidad por temas de seguridad.

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Esta primera recolección de testimonios dio vida al primer capítulo de una serie documental que se presentó el 20 de noviembre, Día de la Memoria Trans, una fecha para recordar a las personas asesinadas por el prejuicio y la violencia. La cita tuvo lugar en el parque Santa Fe, donde también se realizó un conversatorio y se dieron a conocer los hallazgos de la investigación “Violencia contra las Mujeres Trans en Bogotá”.

En ese camino, Valeria ha conseguido distintos apoyos, entre ellos el del Ministerio del Interior, que respaldó un primer piloto de cinco murales que recuperan lugares emblemáticos para ellas. La investigación comenzó formalmente en marzo de 2026, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno en Bogotá. También se han sumado el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

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“Han venido trabajando con nosotros varios historiadores, entre esas está Alma. Está el profe Carlos, todo el equipo de Somos la Disidencia, David Pirachicán, Marcela Espitia León, Diego Cárdenas y Amala Delgado, una mujer trans que está liderando y es la coordinadora del archivo”. Se trata de un proyecto liderado por personas trans que ha salido adelante, en buena medida, gracias a la autogestión. A este esfuerzo también se han sumado investigaciones y archivos más pequeños que ya habían recuperado fragmentos de esa historia.

Aun así, el trabajo apenas comienza. A los testimonios deberán sumarse fotografías, recortes de prensa y otros documentos que permitan reconstruir lo ocurrido. Con ese material, Valeria espera conformar un equipo de litigio estratégico que estudie las vías jurídicas y legislativas para conseguir que las violencias documentadas sean reconocidas y reparadas. “Siento que como sociedad tenemos que sentir mucha vergüenza de enterarnos que el Estado, las instituciones y, sobre todo, la Policía cometieron tantos vejámenes contra ellas. Tenemos que reflexionar mucho como país”, dice Valeria.

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Para la líder social, las detenciones, la persecución y los prejuicios que aparecen en los relatos de los años setenta, ochenta y noventa no han desaparecido del todo. Los reconoce en el asesinato de Sara Millerey, en la discriminación que enfrentan, en las mujeres trans que siguen detenidas por supuestos delitos que no cometieron y en quienes sobreviven del trabajo sexual o en las calles. Las leyes cambiaron, dice, pero las violencias aprendieron a adaptarse.

Lo cierto es que las cifras acompañan su preocupación: según la Red Sin Violencia LGBTI, Colombia figura entre los países latinoamericanos con mayores registros de violencia contra esta población. Solo en lo corrido del año, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha documentado 52 homicidios de personas LGBTIQ+.

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El homicidio de personas trans continúa siendo una realidad en Colombia. Foto: Proyecto de Reparación Histórica Trans de Colombia.

El momento político tampoco pasa inadvertido. Ante el Gobierno de Abelardo de la Espriella, teme que los derechos conquistados vuelvan a ponerse en entredicho y que la historia que hoy intentan reconstruir termine repitiéndose. “Si no hacemos memoria y si no nos damos cuenta de que ya pasamos por esto, no demoramos en volver a que nos declaren a las personas trans como una mala influencia”, advierte.

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En América Latina existe otro referente de esta labor: el Archivo de la Memoria Trans de Argentina, que reúne más de 15.000 documentos sobre la vida de las personas trans desde comienzos del siglo XX hasta finales de los años noventa. Fotografías, cartas, pasaportes, diarios personales, recortes de prensa y expedientes policiales forman parte de una colección que ha permitido recuperar historias que durante décadas permanecieron dispersas.

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En Colombia, la construcción de este nuevo archivo apenas comienza, con la tarea de reunir las memorias de quienes todavía están aquí para contarlas y evitar que desaparezcan con ellas.

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