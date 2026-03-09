Elecciones al Congreso dejan solo dos personas LGBTIQ+ en la Cámara y ninguna en el Senado

Ninguna de las siete personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas que aspiraban al Senado logró obtener una curul. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

El pasado 8 de marzo se realizaron las elecciones legislativas, en las que se definió la nueva composición del Congreso de la República para los próximos cuatro años, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Aunque la campaña Voto por la Igualdad, de la organización Caribe Afirmativo en alianza con la MOE y otras organizaciones, anunció un total de 32 candidaturas LGBTIQ+ en esta ocasión, una cifra superior a la del periodo anterior, solo dos personas abiertamente LGBTIQ+ resultaron elegidas.

De acuerdo con el conteo de votos, ambas curules corresponden a la Cámara de Representantes de Bogotá. La cifra refleja una participación limitada si se tiene en cuenta que, de las 3.231 candidaturas inscritas, solo el 1 %, correspondían a personas que se reconocen abiertamente con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Mauricio Toro - Partido Alianza Verde

Resultó elegido Mauricio Toro, quien se reconoce abiertamente como hombre gay y cuenta con una larga trayectoria en el sector público. En 2015 fue gerente de Mentalidad y Cultura en iNNpulsa, la unidad del Gobierno Nacional enfocada en el crecimiento empresarial. Más adelante llegó a la Cámara de Representantes en 2018 con el programa “Nos tocó a los ciudadanos ser políticos”. En 2022 asumió la presidencia del ICETEX con el objetivo de impulsar un modelo de financiación más justo para el acceso a la educación superior.

Entre las banderas que actualmente promueve figuran temas como educación, salud, ambiente y seguridad. Dentro de las propuestas que conciernen a la población LGBTIQ+ plantea prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”, que Naciones Unidas ha catalogado como una forma de tortura y violación a los derechos humanos.

También propone apoyar la aprobación de la Ley Integral Trans, conocida como Ley Sara Millerey. Esta iniciativa busca garantizar derechos fundamentales para las personas trans y no binarias, entre ellos el acceso a la salud, la educación, el trabajo, la justicia, el reconocimiento de la identidad y una vida libre de violencias. El proyecto avanzó el 20 de junio, cuando fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pero aún le faltan tres debates más para convertirse en ley.

María del Mar Pizarro - Pacto Histórico

También resultó elegida María del Mar Pizarro, quien ocupaba el tercer lugar en la lista de su partido. Antes de su paso por el Congreso trabajó como coordinadora cultural del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y también hizo parte del Departamento Nacional de Planeación. Desde 2015 dirige una empresa dedicada a productos ecológicos para la limpieza del hogar. Con estos resultados continuará en la Cámara de Representantes, ya que también había sido elegida en las elecciones legislativas de 2022.

Pizarro es hija de Laura García, segunda pareja de Carlos Pizarro Leongómez, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego cofundador del M-19 y posterior candidato presidencial asesinado en 1990.

Dentro de su agenda legislativa ha impulsado la llamada Ley del Agua, una iniciativa que busca evitar la concentración del recurso hídrico y garantizar su acceso equitativo desde una perspectiva de protección ambiental. En ese contexto ha denunciado el acaparamiento del agua por parte de multinacionales, actores privados y particulares. Aunque sus propuestas principales no se centran en temas específicos de la población LGBTIQ+, sí ha denunciado los crímenes por prejuicio y ha expresado su apoyo a iniciativas relacionadas con la garantía de sus derechos.

Dos elecciones LGBTIQ+, pero menos presencia en el Congreso

Aunque la elección de estas dos candidaturas garantiza la presencia de liderazgos abiertamente LGBTIQ+ en el Congreso, el balance general refleja una disminución en la representación política de la diversidad sexual frente al periodo legislativo anterior. En ese momento se alcanzaron seis curules ocupadas por personas LGBTIQ+, según el seguimiento realizado por Caribe Afirmativo.

“La reducción en el número de congresistas abiertamente LGBTIQ+ abre un debate sobre los desafíos que enfrentan estas candidaturas en el sistema político colombiano, incluyendo barreras de financiamiento, violencia política basada en prejuicios, desinformación y ataques centrados en la orientación sexual o identidad de género de las personas candidatas”, advierte Caribe Afirmativo.

Está baja participación también se convierte en un indicador de las dificultades que aún enfrenta el sistema político colombiano para incorporar la diversidad en los espacios donde se toman las decisiones del país.

A este panorama se suma que ninguna de las siete personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas que aspiraban al Senado logró obtener una curul. Entre las candidaturas se encontraban Andrea Romero Guerrero, Andrés Rojas y Yury Paulina Chavarro del Partido de la U; Andrés Cancimance y Tamara Argote del Pacto Histórico; Angélica Lozano, del Partido Verde y Luis Carlos Leal, del Frente Amplio Unitario.

