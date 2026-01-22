Estudio encuentra menos ideación suicida en jóvenes trans con acceso a afirmación de género

La investigación, publicada en The Journal of Pediatrics, revela que el acceso a procesos de afirmación de género reduce la ideación suicida en personas trans. Foto: Alejandra Ortiz Molano

Afirmar quién se es no significa lo mismo para todas las personas trans y no binarias. Para algunas, tiene que ver con el reconocimiento social, en gestos cotidianos como usar el nombre elegido, ser reconocidas por su entorno, expresar su género con libertad o que sus documentos de identidad reflejen su nombre y su género. Para otras, con acceder a apoyos médicos o en salud. Y para muchas, con una combinación de ambas cosas. Sobre este último punto, un nuevo estudio se suma para explorar justamente cómo el acceso a servicios de afirmación de género, cuando son necesarios y elegidos, se relaciona con la salud mental, en un campo de investigación que sigue creciendo.

La investigación, publicada en The Journal of Pediatrics, analizó a más de 400 adolescentes trans y no binarias, entre los 12 y los 20 años. Se trata de personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer y que accedieron a terapias hormonales como parte de su proceso. Los resultados arrojaron que el acceso y uso de servicios médicos de afirmación de género contribuye a la disminución de la ideación suicida.

Algunas personas reportaron reducciones de hasta un 68 % en los pensamientos suicidas, mientras que el 75 % no presentó ideación suicida ni antes ni después del tratamiento. Además, indicó que quienes habían usado bloqueadores hormonales, es decir, medicamentos que suspenden temporalmente la producción de estrógeno o testosterona, presentaron niveles aún más bajos de riesgo.

Gustavo Perdomo Patiño, médico psiquiatra, miembro de la Fundación del Hospital Santa Fe de Bogotá y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, explicó a El Espectador que existen varios estudios realizados por investigadores que evidencian mejoras en los indicadores de salud mental de las personas trans cuando pueden acceder a servicios de afirmación de género a través de los sistemas de salud.

De hecho, basta con una simple búsqueda para encontrar que instituciones médicas y académicas como la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard o el Instituto Williams han analizado la relación entre el acceso a tratamientos de afirmación de género y mejores condiciones de salud mental. Estas investigaciones concluyen que sí hay menores riesgos de suicidio o de malestar psicológico.

Para Perdomo, esta correlación se explica, en gran medida, porque para algunas personas trans “poder modificar su cuerpo se vuelve una ventana para mejorar esa sensación de incomodidad consigo mismas, con su corporalidad, con un cuerpo que no sienten alineado con la identidad de género percibida”. Pues al no identificar ese cuerpo como propio o aceptable, ese malestar se traslada a la salud mental.

A esto añade que la identidad de género no es algo que se pueda cambiar a voluntad y que, cuando las personas con experiencia de vida trans acceden a procesos de afirmación de género, no lo hacen por capricho, rebeldía ni con la intención de “modificar su cuerpo porque sí”. En realidad, se trata de procesos que buscan que el cuerpo responda a algo esencial dentro de la persona. “Acceder a estos procesos de afirmación permite que las personas terminen, de alguna manera, apropiándose de su existencia, de su cuerpo y de su nombre. Eso es lo que permite mejorar la salud mental”, concluye el experto.

¿Las cirugías y terapias de afirmación de género representan un riesgo para la salud mental?

Así como han circulado estudios que señalan los beneficios de los procesos de afirmación de género, también se han difundido investigaciones que los presentan como potencialmente riesgosos para la salud mental. Sin embargo, de acuerdo con el experto, este tipo de estudios omiten factores estructurales importantes o se basan en generalizaciones problemáticas. Algunas interpretaciones vinculan el malestar a los procedimientos médicos o a la identidad de género trans en sí, sin considerar el impacto de la discriminación, la exclusión social y la transfobia que muchas personas atraviesan durante estos procesos.

Perdomo explica este punto a partir del concepto de “detransición”, que hace referencia a los casos en los que una persona inicia un proceso de afirmación de género y, en algún momento, decide no continuarlo, ya sea por razones personales o por factores externos. Un fenómeno que suele ser utilizado como argumento por sectores que se oponen a los derechos de las personas trans y a los tratamientos de afirmación de género, aludiendo a que supuestamente “deterioran la salud mental”.

“En el caso de las detransiciones, en la literatura no se reportan cifras superiores al 15 %. Esto quiere decir que aproximadamente el 85 % de las personas que acceden a procesos de afirmación de género tienen experiencias positivas”. Según menciona el psiquiatra, la mayoría continúan con su proceso, se siente conforme y presenta mejoras en su salud mental, como lo respaldan los estudios.

También plantea que el porcentaje de personas que decide no continuar con estos procesos lo hacen por múltiples razones, que no siempre están vinculadas con su identidad de género. Entre ellas, condiciones externas como la pérdida del trabajo tras iniciar la transición, despidos motivados por la falta de aceptación, rupturas de pareja, rechazo familiar o la aparición de barreras para acceder a derechos, servicios u otros espacios a los que antes podían acceder.

“Muchas personas terminan detransicionando porque la sociedad rechaza de manera sistemática a las personas trans. Esto se refleja en barreras estructurales, así como en las dificultades y desigualdades que enfrentan. Lo hacen para no tener que seguir enfrentando estas condiciones”, afirma. Y a esto se suman las altas cifras de violencias, un factor que incide en que la esperanza de vida de las personas trans en América Latina sea de 35 años.

Además, los entornos más cercanos no siempre resultan seguros. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, en 2021 el Subsistema de Vigilancia de Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual (SIVIM) recibió cerca de 310 reportes de violencia intrafamiliar contra personas LGBTIQ+. Del total de casos, el 57 % de las víctimas fueron mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y la violencia afectó principalmente a personas trans jóvenes, entre los 15 y los 24 años.

Pese a la evidencia positiva, el acceso a terapias hormonales sigue siendo una barrera

La razón por la que muchas personas trans no acceden libremente a estos procesos tiene que ver, en gran medida, con barreras sociales, económicas, jurídicas y del propio sistema de salud. Y, cuando logran acceder, las condiciones tampoco resultan favorables.

“Los médicos y los profesionales de la salud en Colombia, en general, no estamos entrenados para atender a la población trans. Entonces, cuando llega una persona trans donde un psiquiatra que no está preparado, el profesional empieza a decirle que lo que tiene es una ‘enfermedad mental’”. comenta Perdomo. Esto, pese a que desde 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un giro en la forma de abordar las identidades trans y dejó de tratarlas como una categoría patologizante. El organismo retiró el uso del concepto de “disforia de género” y pasó a hablar de “discordancia de género”, ubicándola dentro del ámbito de la salud sexual y reconociéndola como una expresión más de la diversidad humana.

A esto se suma que algunos profesionales mezclan sus creencias religiosas con el ejercicio médico, lo que deriva en recomendaciones religiosas o discursos moralizantes. “El quehacer médico tiene que ser laico y completamente separado de las creencias y principios religiosos de la persona. Existe la objeción de conciencia, claro, y los médicos pueden decidir no atender, pero se debe garantizar el derecho de la persona a recibir atención médica. De lo contrario, se incurre en una discriminación y en una negación del derecho a la salud”, asegura Perdomo.

Además, advierte que estas barreras no se limitan a la atención especializada. En muchos casos, cuando una persona trans acude a servicios generales de salud, su identidad de género se convierte en el foco de atención, incluso cuando la consulta responde a otros motivos. “Las personas trans también se enferman de gripa, también les duele la barriga, también llegan a urgencias por múltiples razones, pero muchas veces el personal se enfoca en su condición trans y no en la queja por la que consultan”, sostiene.

