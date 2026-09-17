Gobierno de De la Espriella retira a Colombia de coalición internacional LGBTIQ+: ¿Por qué?

El Espectador conoció la carta de renuncia con la que la Cancillería informó sobre la salida del país de la Equal Rights Coalition (ERC), la alianza internacional más importante para la protección de los derechos LGBTIQ+, conformada por 43 países y en la que Colombia ejercía la copresidencia, para el periodo 2025–2027. Fuentes consultadas atribuyen la decisión a un intento por marcar distancia del Gobierno anterior. Un giro que abre preguntas sobre el papel que tendrá Colombia en la agenda internacional relacionada con esta población.

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Desde su creación en 2016, esta instancia ha servido como un espacio de articulación entre gobiernos y sociedad civil para impulsar acciones en materia de diversidad sexual y de género. Integrada por países miembros de las Naciones Unidas (ONU), la coalición busca fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ y promover políticas de desarrollo inclusivo, incluso más allá de los Estados que la conforman. Actualmente, reúne gobiernos de África, Europa, América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía.

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En la carta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el 17 de septiembre, se lee que “el Gobierno Nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”. Sin mayores explicaciones, la decisión pone fin a la primera participación de Colombia en un espacio internacional dedicado a la protección de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se formaliza el retiro de Colombia de la Equal Rights Coalition.

Colombia había asumido junto con España el liderazgo de la ERC el 17 de diciembre de 2024 y debía permanecer al frente hasta febrero de 2027, cuando estaba previsto el relevo. La representación del país recaía en la Cancillería y en la Corporación Caribe Afirmativo. Su salida, por tanto, ocurre antes de completar el periodo y marca el precedente de ser la primera vez que un país abandona el mecanismo mientras lo encabeza.

Según le explicó Caribe Afirmativo a este diario, fuentes consultadas por la organización apuntan a que la decisión responde, al menos, a dos lecturas dentro del actual Gobierno: la escasa prioridad que tendrían los temas LGBTIQ+ en la “Patria Milagro” y la idea de que la participación del país en la coalición pertenece al legado político de Gustavo Petro.

La organización cuestiona esa lectura. “No es una agenda del gobierno anterior. Efectivamente se materializó en el gobierno anterior, pero desde 2016, cuando Juan Manuel Santos era presidente de Colombia, Caribe Afirmativo venía insistiendo al Gobierno colombiano en participar en la Equal Rights Coalition”, afirma Wilson Castañeda, quien hasta hoy fue el presidente de la Coalición, en entrevista con El Espectador. De hecho, desde hace una década organizaciones de la sociedad civil han acompañado la participación del país en este escenario.

El valor de la participación colombiana no estaba tanto en los aportes económicos, como ocurre con varios países del norte global con mayor capacidad de financiación, sino en la experiencia acumulada para compartir buenas prácticas. En las últimas dos décadas, el país se ha convertido en uno de los referentes regionales en materia de derechos LGBTIQ+, con avances como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y la posibilidad de que las personas con experiencia de vida trans corrijan el componente “sexo” de sus documentos de identidad sin exámenes médicos ni trámites judiciales, un trámite que hoy incluso puede realizarse de forma gratuita.

Paradójicamente, apenas unos meses antes, en noviembre de 2025, la coalición se había reunido en Cartagena para analizar el avance de medidas regresivas y el debilitamiento de políticas de inclusión por parte de diferentes Estados. Antes de ese encuentro, Castañeda le había advertido a este diario que la cita buscaba analizar los desafíos que planteaba defender los derechos LGBTIQ+ en medio de un contexto de mayor oposición a escala mundial.

“Estas medidas regresivas incluyen esfuerzos para restringir su acceso a la atención médica, eliminar términos como ‘diversidad’ y ‘género’ de las políticas públicas, desmantelar las instituciones que promueven la igualdad y reinstaurar leyes que penalizan las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo”, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2025. El organismo pidió entonces redoblar los esfuerzos para defender los derechos ya conquistados.

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El giro del Gobierno De la Espriella frente a los derechos LGBTIQ+

Apenas seis semanas después de su posesión, el Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó la que, según Caribe Afirmativo, constituye hasta ahora su decisión más directa frente a los derechos de las personas LGBTIQ+.

“Si bien han tomado varias decisiones, son en tercera persona. Por ejemplo, nombrar a Ordóñez, nombrar a Myriam. Son decisiones en tercera persona porque es la llegada de esas personas lo que puede generar el desenlace de estas cosas. La salida de la Equal Rights Coalition termina siendo una decisión directa del Ejecutivo, que no tiene ninguna intermediación y que termina abandonando un espacio muy importante de la diplomacia”, dice Castañeda.

Con esos nombres, el director alude a dos de los recientes nombramientos del gabinete que tienen un antecedente común: Alejandro Ordóñez e Ilva Myriam Hoyos ocuparon altos cargos en la Procuraduría durante los años en que el país discutía el reconocimiento de derechos parejas del mismo sexo. Ambos sostuvieron posiciones contrarias al matrimonio y a la adopción igualitaria.

Con esta medida, el Gobierno se distancia de una práctica que Colombia venía sosteniendo en distintos escenarios internacionales, donde había llevado y respaldado discusiones sobre derechos de poblaciones históricamente discriminadas, como la CELAC en Santa Marta, la reunión sobre migración en La Guajira y la cumbre de planificación familiar en Bogotá. A ello se suman los posicionamientos que ha sostenido ante la OEA y en el sistema universal de derechos humanos.

Castañeda resume que se trata de una decisión que “desalienta en el ámbito internacional”, y debilita la interlocución construida entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las personas sexodiversas.

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