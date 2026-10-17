La historia de la bandera que acompañó las luchas LGBTIQ+ y fue retirada del Museo Nacional

Una de las salas del Museo Nacional perdió parte de sus colores y su mensaje de diversidad. La bandera con colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta fue retirada en los últimos días sin una explicación concreta sobre los motivos. La pieza simboliza la lucha del movimiento LGBTIQ+ en todo el mundo y, aunque se popularizó en Estados Unidos años después de los disturbios de Stonewall, en Colombia tiene otra historia. “La bandera representa una movilización ciudadana súper poderosa, que se ha realizado de manera muy eficiente durante…

Una de las salas del Museo Nacional perdió parte de sus colores y su mensaje de diversidad. La bandera con colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta fue retirada en los últimos días sin una explicación concreta sobre los motivos. La pieza simboliza la lucha del movimiento LGBTIQ+ en todo el mundo y, aunque se popularizó en Estados Unidos años después de los disturbios de Stonewall, en Colombia tiene otra historia. “La bandera representa una movilización ciudadana súper poderosa, que se ha realizado de manera muy eficiente durante décadas y que ha logrado que Colombia hoy lidere en América Latina la implementación de políticas públicas LGBTIQ+”, dice Elizabeth Castillo a El Espectador.

La abogada, escritora y activista por los derechos LGBTIQ+, que lleva décadas trabajando en la defensa de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, fue quien donó la bandera arcoíris. “Yo amé la banderita porque me parecía divina. Era chiquita, muy pequeña”, recuerda. En las paredes del Museo Nacional, en la sala “Hacer sociedad”, quedaron las marcas de las piezas retiradas: pequeños restos blancos y rastros de adhesivo sobre la pintura gris, que muestran que en algún momento hubo algo allí. En la mañana de hoy, las marcas fueron pintadas nuevamente, borrando ese rastro.

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La bandera donada por Elizabeth Castillo fue retirada del Museo Nacional junto con al menos otras ocho piezas relacionadas con las luchas feministas y del movimiento LGBTIQ+.

Su lugar en el recinto más importante para contar la historia del país no llegó a ocuparse por ser “un trozo de tela” nada más. Castillo cuenta que se la regaló una amiga hace más de 25 años y que se la trajo directamente desde Nueva York. Un souvenir o un recuerdo que a su amiga le evocó algo de ella mientras recorría esas calles, las mismas en donde ocurrieron los disturbios de Stonewall en 1969. Desde ese momento, la activista la cargó para todas partes y presenció los momentos más importantes de la historia de los derechos LGBTIQ+ de Colombia: la acompañó a debates en el Congreso, movilizaciones, plantones frente a la Corte Constitucional y audiencias.

“Cuando hablamos de los primeros debates de unión marital de hecho, allá la llevé. Cuando empezamos a hablar las dos o tres veces que hablamos de matrimonio en el Congreso, allá la llevé. En la iniciativa legislativa del año 2007 que, siendo aprobada en cuatro debates en el Congreso, fue revertida en la instancia de conciliación, la llevé”, recuerda.

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Incluso la acompañó el 28 de abril de 2016, cuando la Corte Constitucional reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse. Ese día, decenas de parejas celebraron frente al alto tribunal con serenatas, boleros y canciones de amor que también hablaban de derechos. El “pedazo de tela” también estuvo ahí en la mano de la abogada. Antes de esa decisión, las parejas del mismo sexo no tenían acceso al matrimonio en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales.

La bandera tuvo que recorrer aproximadamente 4.002 km desde Nueva York hasta Bogotá, una ciudad que, según Castillo, ha hecho una diferencia significativa en América Latina en materia de derechos y políticas públicas LGBTIQ+. En esa época no era sencillo conseguirla acá. Y tampoco fue fácil exhibirla durante esos años. “Me tocaba entrarla a escondidas porque la Policía nos quitaba todos los símbolos que lleváramos al Congreso. Entonces yo me la echaba en un bolsillo, y por eso esa bandera tiene el tamaño que tiene”, dice.

Con ingenio, Castillo logró esconderla detrás de una toalla higiénica en el bolsillo de su pantalón para superar las requisas de las autoridades. Así pudo llevarla a esas discusiones y luchas. Años después, la bandera volvió a desaparecer de un espacio público, esta vez de las paredes del Museo Nacional y no por decisión de ella.

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Elizabeth Castillo, abogada y activista por los derechos LGBTIQ+ en Colombia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El retiro de la bandera junto a otras 29 piezas del Museo Nacional

La decisión de retirarla se dio después de un pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella, en la tarde de este jueves, en el que mencionó que se cambiaría el nombre de la cartera de cultura y aseguró que el Gobierno iba a “cometer una lucha abierta, decidida y patriótica contra el ‘wokismo’, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales en Occidente, pervirtiendo los valores, la tradición familiar, la identidad nacional”.

La palabra “woke”, que tiene raíces en el inglés afroestadounidense y se relaciona con la conciencia frente al racismo y otras injusticias sociales, ha sido utilizada por líderes como Donald Trump, Javier Milei y Viktor Orbán para cuestionar las luchas feministas y por los derechos de las personas LGBTIQ+. Bajo la etiqueta de “agenda woke” o “wokismo”, presentan el reconocimiento de estos derechos como “una amenaza a los valores tradicionales”. Este discurso plantea una supuesta contradicción entre garantizar derechos a grupos históricamente discriminados y atender otras necesidades sociales.

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Después del anuncio, diferentes activistas denunciaron en redes sociales el retiro de 30 piezas del Museo Nacional, entre ellas la bandera de Elizabeth Castillo, junto a afiches, recortes de prensa, instrumentos musicales y demás objetos relacionados principalmente con las luchas feministas, la historia del movimiento LGBTIQ+, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y los magnicidios de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. La primera en denunciar públicamente el retiro fue Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa.

“Recibimos una llamada de una persona que nos dijo que en el Museo Nacional iban a retirar unas piezas de la sala ‘Hacer sociedad’. Entonces, fuimos inmediatamente. Nos dirigimos directamente a esa sala y vimos que estaban literalmente los huecos donde habían retirado las piezas, justo donde estaban las piezas de diversidad sexual y feministas”, comenta Sánchez a este diario.

Nos preocupa que en el @museonacionalco se hayan bajado algunas obras de la sala "Hacer sociedad", que hacen alusión a la lucha y los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia, junto a material histórico que habla de los procesos de paz en nuestro país. pic.twitter.com/VpxVYIDv0I — Colombia Diversa (@ColombiaDiversa) October 15, 2026

Por su parte, Elizabeth Castillo se enteró de la noticia del retiro de su bandera en medio de sus vacaciones en Italia. Mientras se daba un respiro de su activismo y su trabajo, conoció la decisión a través de los medios de comunicación. Cuenta que, por el momento, nadie del Museo o del Ministerio se ha comunicado con ella sobre alguna devolución o el paradero de su bandera y las otras piezas retiradas.

Pero tampoco quiere que se la devuelvan: “Está en depósito del Estado, de la entidad cultural a cargo de la protección de la historia de este país y, en consecuencia, encuentro absolutamente razonable que el Ministerio de las Culturas y el Museo Nacional se hagan responsables de las piezas que recibieron”, dice.

Recuerda que la donación se efectuó hacia el año 2018, en medio de un proceso de curaduría exhaustivo del recinto cultural. “Empezaron a discutir tener en esa sala de ‘Hacer sociedad’ a los movimientos sociales que en Colombia habían hecho unos cambios significativos. Invitaron a la gente afro, a la gente Rrom y a la gente LGBTIQ+, ahí me llamaron. Y entonces empezaron esa construcción y ofrecí mi bandera”.

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Pero esa sala no solo exhibía la bandera arcoíris. En palabras de Marcela Sánchez, había “piezas referidas a visiones artísticas de las personas trans, a la lucha de las mujeres por los derechos sexuales y reproductivos y por trabajar por un mundo libre de violencia en el país y en la casa, así como producciones cinematográficas del movimiento LGBTIQ+”. Era una sala que conocía muy bien, pues allí siempre llevaban a los visitantes para hablar de la historia de los movimientos sociales en el país.

La preocupación radica en que todos estos objetos y obras hacen parte del patrimonio de la nación y que, si desaparecen de la exhibición, “lo que se va a contar es una historia única, una historia que solamente da una versión, una versión que, además, es falsa y que no es la que reconoce la Constitución Política de Colombia”, agrega Sánchez.

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Marcela Sánchez, activista y directora de la organización Colombia Diversa. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Por su parte, en la mañana de este viernes, la ministra Paola Holguín, a través de su cuenta de X, defendió que el Museo Nacional no debe ser un instrumento de “adoctrinamiento político” y anunció una revisión de la museología y la curaduría de los espacios a cargo de su cartera. También afirmó que el museo debe proteger a menores de edad del “acceso a material sensible”, sin explicar por qué las piezas retiradas representarían un riesgo para sus derechos. Tampoco aclaró qué pasará con las piezas retiradas.

SOBRE EL MUSEO NACIONAL



El Museo Nacional es uno de los centros culturales más importantes del país. Es la primera institución de este tipo en Colombia y una de las más antiguas de América; cuyo propósito es reflejar el alma de la Nación.



El Museo Nacional, como parte del… — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) October 16, 2026

Frente a esto, Castillo y Sánchez concuerdan en que este tipo de decisiones no debería depender del gobierno de turno, no solo por la visibilidad de la historia del país, sino también por la autonomía de la curaduría y del Museo. “La historia del país es un tema del Estado, no del Gobierno de turno. El Gobierno de turno no tiene por qué llegar a modificar o a transformar criterios de museología que están absolutamente basados en evidencia. Eso representa un llamado a que tenemos que reconocer que la diferencia nos enriquece. Como dice la Constitución Política, somos un país multiétnico, pluricultural y diverso. Y creo que eso es lo que recogía esa sala”, concluye Castillo.

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¿Qué representa el retiro de estas piezas de la exhibición del Museo Nacional?

Para la directora de Colombia Diversa, se trata de un claro llamado a “borrar esa diversidad y presentar una única versión de la colombianidad”. Desde su experiencia de más de 20 años en la defensa de los derechos LGBTIQ+ y de las víctimas del conflicto armado, advierte que estas decisiones también tienen efectos materiales, porque “envía un discurso de que todo eso que quitan es accesorio, no es necesario, es indeseable, es perjudicial, y lo que hace es alimentar justamente discursos de odio que después pueden convertirse en hechos violentos directos contra las personas o contra cualquiera que trabaje por la paz, por la diversidad e incluso por salidas negociadas a las guerras y los conflictos armados”.

Violencia que el país no ha podido combatir de manera efectiva. Según el último informe de Caribe Afirmativo, en 2025 se reportaron más de 4.000 hechos de violencia en contra de personas LGBTIQ+, en medio de una respuesta estatal deficiente. En cuanto a la violencia contra las mujeres, ese año se registraron 158.074 casos de violencia, de los cuales aproximadamente el 60 % correspondió a violencias basadas en género, según el Sivigila y el Instituto Nacional de Salud.

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No obstante, en medio de ese panorama y el sinsabor que deja el retiro de estas piezas, Elizabeth Castillo reitera que “lo que contiene simbólicamente esa bandera es una lucha de miles de personas que han reivindicado su existencia y que han logrado que se reconozcan sus derechos, gracias a una sistemática incidencia frente al Estado. Y eso es lo que han bajado de esa pared: una representación simbólica de una lucha”.

También menciona que son incontables las veces que ha escuchado que las personas sexodiversas en el país no existen. “Han tratado de desaparecernos muchas veces. Han hecho muchas cosas para hacerle creer al mundo que no estamos. Y sí, aquí estamos y no nos vamos a mover. No vamos a desaparecer. La historia del movimiento LGBTIQ+ en Colombia existe y es muy poderosa”, finaliza.

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