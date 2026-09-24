Nuevo observatorio comunitario de VIH en Colombia: qué información reúne y cómo funciona

Se trata del Observatorio Comunitario de VIH de Red Somos, organización que trabaja con población LGBTIQ+ y personas seropositivas. La herramienta que consolida información recopilada desde 2018, sería el primer observatorio comunitario de este tipo en el país.

En un contexto de recortes a la financiación global para responder al VIH, una organización social colombiana lanzó una plataforma que reúne datos comunitarios sobre prevención, tamizaje y acceso a servicios de salud.

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A diferencia de los registros oficiales, no busca medir cuántas personas viven con VIH, sino mostrar cómo opera el diagnóstico oportuno y la caracterización de grupos en situación de vulnerabilidad. “Los usuarios pueden consultar indicadores clave, tasas de reactividad, variables sociodemográficas de la prevención en VIH (ciclo vital, género, origen migratorio, territorio, diversidad sexual y de género)”, comentó Miguel Barriga, fundador y director ejecutivo de Red Somos en entrevista con El Espectador.

Aun así, el lanzamiento de la herramienta se dio en un contexto complejo. En julio de 2026, ONUSIDA advirtió que las nuevas infecciones por VIH en América Latina aumentaron un 25 % desde 2010. Esto ocurre mientras cae la financiación global y persisten los recortes en los servicios de prevención.

Para dimensionar esa crisis, entre 2024 y 2025 la financiación internacional destinada a la respuesta al VIH cayó en más de US$1.500 millones. Una reducción del 18 % que dejó los recursos disponibles en su nivel más bajo en casi dos décadas, según el organismo.

El origen de este panorama se remonta al año pasado, cuando los cinco mayores donantes —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos— anunciaron reducciones en sus aportes. En conjunto, estos países concentraban más del 90 % de los recursos internacionales destinados a estos temas.

"La región necesita voluntad política decidida, que los presupuestos para el VIH sean sostenibles, y que los compromisos se transformen en financiación para los programas de prevención y liderazgo comunitario. Los países de nuestra región que han progresado nos muestran lo que es posible convirtiendo ese compromiso en acción", afirmó Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, en un comunicado de prensa.

La preocupación también quedó consignada en el balance más reciente del Fondo Mundial, que describió 2025 como uno de los períodos más complejos para la salud global, atravesado por recortes de financiación, conflictos, desplazamientos y una creciente presión humanitaria.

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¿Qué muestran los datos del Observatorio Comunitario de VIH de Red Somos?

Durante los últimos ocho años, Red Somos realizó 37.039 pruebas de tamizaje de VIH. De ellas, 1.295 arrojaron un resultado reactivo, es decir, señalaron una posible presencia del virus. Con base en ese histórico, la entidad trazó una serie de patrones que buscan afinar la lectura de las necesidades en salud pública y orientar estrategias de prevención sin reforzar estigmas.

Uno de los hallazgos se concentra en un grupo de 11.735 tamizajes realizados principalmente a población migrante, con presencia de hombres que tienen sexo con hombres. Allí, la reactividad al VIH alcanzó el 7 %. Para Barriga, dicho porcentaje “no denota una alarma individual, sino que valida la necesidad de búsqueda activa para derribar barreras administrativas y xenofobia institucional”.

Otro patrón aparece entre personas adultas con una edad media de 44 años, donde la reactividad fue del 4,9 %. El director explicó que se trata de un segmento etario que suele quedar relegado de las campañas tradicionales de prevención.

En el caso de las personas jóvenes, en su mayoría sin afiliación al sistema de salud, la cifra fue de 4,5 %. Según la organización, esa falta de cobertura constituye una barrera para recibir atención oportuna.

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La discusión detrás del manejo de datos sensibles

La apuesta por convertir información sobre VIH en una herramienta pública se da en medio de una discusión creciente sobre el manejo de datos sensibles. Hace apenas unas semanas, Grindr, una de las aplicaciones de citas más utilizadas por personas LGBTIQ+, acordó pagar 26 millones de libras esterlinas para resolver una demanda colectiva en Reino Unido. El acuerdo no implicó una admisión de responsabilidad por parte de la empresa.

La demanda, presentada por cerca de 12.000 usuarios, sostenía que Grindr habría compartido información personal y sensible sin un consentimiento adecuado. Algunos de esos datos incluían información sobre el estado serológico de los usuarios, la fecha de la última prueba o el uso de medicamentos como la PrEP (profilaxis preexposición al VIH).

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Ante ese escenario, Red Somos asegura que el observatorio opera bajo el marco de protección de datos establecido por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y con medidas de confidencialidad. “Ningún registro integrado al visor público contiene nombres, documentos de identidad, direcciones, teléfonos ni ningún otro metadato que permita la individualización de los usuarios”, explicó Barriga.

La plataforma, lanzada durante el aniversario número 19 de la organización, se desplegará en dos fases. La primera, ya disponible, reúne el histórico de prevención y tamizaje. La segunda está prevista para el 1 de diciembre, en el marco del Día Mundial del Sida, y estará enfocada en documentar las barreras de acceso a los servicios de salud y las dificultades para mantener la adherencia al tratamiento.

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