Víctimas de Jeffrey Epstein asistirán al discurso de Trump sobre el estado de la Unión

Las sobrevivientes del escándalo de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell se abrazan en conferencia de prensa frente al Capitolio de EE. UU. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Varias sobrevivientes de la red de trata de menores orquestada por el fallecido pederasta Jeffrey Epstein fueron invitadas por senadores demócratas al discurso del Estado de la Unión que Donald Trump ofrecerá este martes 24 de febrero de 2026.

El discurso sobre el Estado de la Unión (SOTU) es un evento clave en la política estadounidense, ya que brinda al presidente una plataforma única para exponer los objetivos prioritarios de su gobierno y confrontar los desafíos más críticos de la nación.

En este marco, varios congresistas demócratas han usado la costumbre de llevar invitados a la tribuna de la Cámara para resaltar las cuentas pendientes en el escándalo de abusos ligado a Epstein, quien falleció en su celda en 2019 por presunto suicidio según las autoridades.

Entre los asistentes confirmados están los familiares de la denunciante Virginia Roberts Giuffre —fallecida en 2024—, invitados por los congresistas demócratas Suhas Subramanyam y Jamie Raskin.

También asistirá la sobreviviente Dani Bensky, invitada por el senador demócrata Chuck Schumer, así como las sobrevivientes Haley Robson y Jess Michaels, invitadas por los congresistas demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw.

En este discurso, se espera que Trump destaque los logros de su administración, incluyendo —a su juicio— la revelación de más de tres millones de documentos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia.

Sin embargo, tanto él como su administración han sido criticados por la forma en que se revelaron esos documentos, ya que muchos están totalmente tachados o protegen los nombres de posibles abusadores, mientras exponen los de las víctimas.

Esto, sin contar que el nombre de Donald Trump aparece varias veces en los documentos por su amistad con Epstein; sin embargo, esto no implica que haya cometido algún delito, solo refleja su relación cercana con el millonario.

