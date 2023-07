Jueces dicen en Italia que tocamientos sexuales de 10 segundos no son delito

Un hombre tocó las nalgas de una joven de 17 años, pero fue absuelto porque el manoseo duró menos de 10 segundos. Foto: Pixabay

Hay polémica en Italia porque fue absuelto un conserje de una escuela que tocó las nalgas a una estudiante de 17 años sin su consentimiento. En la sentencia, el Tribunal de Roma argumentó que la situación no se considera delito porque el manoseo duró entre cinco y diez segundos. Según los jueces, no fue fruto de la insistencia y fue casi “un roce” sin intención “concupiscente”.

Los hechos que originaron el expediente ocurrieron en abril de 2022, cuando un conserje del instituto de secundaria Roberto Rossellini , de Roma, tocó las nalgas de una alumna de 17 años mientras subían las escaleras del centro educativo. La estudiante dijo que el hombre, Antonio Avola, de 66 años, metió la mano en sus pantalones y le agarraba la ropa interior. Esto dio pie a una denuncia por abuso sexual, que terminó ahora en absolución para el implicado.

Lee aquí: La mujer que no sale de su casa por culpa de un acosador en Bogotá

La estudiante que denunció en Roma afirmó al diario Corriere della Sera que “el conserje se acercó por detrás sin decir nada. Metió las manos por debajo de mis pantalones y dentro de mi ropa interior. Me tocó el trasero. Luego, me levantó, lastimándome las partes íntimas. Para mí, esto no es una broma. No es así como un anciano debería ‘bromear’ con un adolescente. Ese puñado de segundos fue más que suficiente para que me hiciera sentir sus manos sobre mí”.

Lee aquí: Así le fue a la Comisión por la Diversidad en su primer año en el Congreso

La decisión judicial ha desatado críticas en redes sociales, en las que ya es viral la tendencia #10secondi o #10segundos. Los usuarios han cargado videos tocando sus partes íntimas durante diez segundos para evidenciar lo angustiosos y perturbadores que son los tocamientos sexuales sin consentimiento, sin importar si duran o no diez segundos.

Paolo Camilli, protagonista de la serie The White Lotus, y Chiara Ferragni, la ‘influencer’ más célebre de Italia con 29,4 millones de seguidores en Instagram, se unieron a la protesta digital“. ¿Quién cronometra los segundos mientras te acosan? “Los hombres no tienen derecho a tocar el cuerpo de las mujeres, ni siquiera por un segundo, y mucho menos 5 o 10″, comentó el influencer Francesco Cicconetti.

“Esto no es una broma. Es inaceptable que ni siquiera en las escuelas podamos sentirnos protegidas”, dijo por su parte la Red de Estudiantes de Secundaria de la región del Lacio. Un grupo de diputadas del Partido Demócrata (PD) abogaron también por “educar en igualdad” a los trabajadores para “sacar a Italia del medievo cultural”.

En video: Me violaron y no puse resistencia: sí, sigue siendo violación

Además, se están recogiendo firmas en la plataforma Change.org para pedir la revisión de la sentencia. Más de 40.000 han firmado ya. “Consideramos inaceptable que, después de que la muchacha se haya atrevido a denunciar, fiándose del Estado para defenderse de un acto totalmente carente de consentimiento, este haya desoído su petición. Es urgente que esta sentencia sea revisada y que este caso no se olvide”, se lee en la propuesta de la plataforma.