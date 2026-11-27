El problema no es que un Gobierno prometa proteger la vida, sino que decida quién puede hablar en su nombre. En Colombia, el aborto vuelve a presentarse como un enfrentamiento entre quienes defienden la vida y quienes supuestamente la desprecian. Es una oposición tramposa: convierte en enemigos de la vida a quienes exigen que que las mujeres y personas gestantes no dejen de ser sujeto de derechos por estar embarazadas.

El 8 de octubre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella formalizó el regreso de Colombia al Consenso de Ginebra, una declaración que niega la existencia de un derecho internacional al aborto y rechaza que los Estados estén obligados a promoverlo o facilitarlo. Un día antes, la representación de Colombia ante la ONU había tomado distancia de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos” y había restringido la interpretación de términos como “género” y “discriminación interseccional”.

(Lea más: Consenso de Ginebra: ¿qué puede cambiar para el aborto tras la adhesión de Colombia?)

Ahora, un borrador del Plan Nacional de Desarrollo conocido el 10 de noviembre propone “proteger la vida humana desde la gestación”. Aún no es definitivo. Aunque tienen alcances distintos, encuentro entre estos hechos una orientación política común: una manera de concebir la protección de la vida que desplaza a un segundo plano la autonomía de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar, así como su autoridad para decidir sobre sus propios cuerpos.

Ahora bien, es importante distinguir entre la orientación política de estas declaraciones y sus consecuencias jurídicas. La adhesión al Consenso de Ginebra no revoca la Sentencia C-055 de 2022. En Colombia, el aborto continúa despenalizado hasta la semana 24 y, después, se mantiene permitido bajo las tres causales reconocidas desde 2006. Tampoco el borrador de un plan equivale a una norma vigente.

(Le podría interesar: De la Espriella y sus primeros 100 días: ¿qué ha pasado con los derechos de mujeres y LGBT?)

Más allá de sus efectos jurídicos inmediatos, como mujer, filósofa y feminista, me preocupa especialmente aquello que suele pasar desapercibido: quién obtiene la autoridad para definir el problema. Durante años he estudiado cómo los sistemas de conocimiento, incluidos los tecnológicos, pueden presentarse como neutrales mientras reproducen relaciones de poder. La operación aquí tiene otra forma, pero una lógica reconocible: se enuncia una categoría universal —la vida— y se hace desaparecer la experiencia concreta de quienes deberán soportar las consecuencias de esa definición. La persona gestante aparece entonces como escenario de un conflicto moral, nunca como alguien capaz de formular un juicio moral propio.

La filósofa Miranda Fricker describió la injusticia testimonial: el agravio que ocurre cuando los prejuicios disminuyen injustamente la credibilidad de quien habla. Esa idea ayuda a ver algo decisivo: no basta con permitir que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar hablen si sus razones son descalificadas como egoísmo, ignorancia o irresponsabilidad. Cuando el Estado presupone que conoce mejor que ellas el sentido legítimo de la maternidad, no solo disputa una decisión médica. Les disputa autoridad sobre sus propias vidas.

Reconocer el valor de la vida en gestación no exige negar esa autoridad. De hecho, la Corte Constitucional ha sostenido que su protección es constitucionalmente importante, pero gradual e incremental, y que debe conciliarse con la dignidad, la salud y la libertad de conciencia de las mujeres y demás personas gestantes. El desacuerdo es real. Hay personas que, por convicciones profundas, consideran que la gestación impone obligaciones especiales. Esas convicciones merecen un lugar en la deliberación pública. Lo que no pueden reclamar, en un Estado pluralista, es el monopolio de la conciencia ajena.

Persuadir y obligar son cosas distintas. Una comunidad política puede promover condiciones para que la maternidad sea deseada y posible; otra cosa es convertirla en destino obligatorio. Puede proteger la salud prenatal y ampliar las redes de cuidado; otra es utilizar el cuerpo de quien gesta como instrumento de un proyecto que no eligió. La autonomía reproductiva no consiste en despreciar la maternidad. Consiste, precisamente, en impedir que el embarazo y la crianza sean confundidos con una deuda que toda mujer y personas cuyos cuerpos tienen la capacidad de gestar debe pagar a la sociedad.

También hay una cuestión de justicia material que el discurso abstracto sobre la vida tiende a ocultar. ¿De qué libertad hablamos cuando una adolescente rural debe desplazarse durante horas para recibir atención, cuando una migrante teme acercarse al sistema de salud, cuando el personal médico dilata una respuesta o convierte su creencia en obstáculo para otra persona? Una decisión puede estar reconocida en una sentencia y resultar inaccesible en la vida cotidiana. La autonomía no vive solamente en los códigos: necesita información, transporte, atención oportuna, confidencialidad y condiciones para disentir sin ser castigada.

Por eso resulta inquietante que el Ministerio de Educación haya solicitado derogar la política intersectorial de sexualidad y derechos reproductivos adoptada en julio de 2026. Si de verdad preocupa reducir los embarazos no deseados y proteger a niñas y adolescentes, debilitar la educación sexual no parece un camino razonable. No hay defensa coherente de la vida que prescinda de la prevención de violencias, de la información basada en evidencia y de apoyos reales para quienes deciden maternar. Acompañar una maternidad también es garantizar tiempo, ingresos, salud y redes de cuidado; no basta con celebrarla desde un atril.

(Le sugerimos: El Gobierno quiere frenar la política de educación sexual: ¿Qué está en juego?)

El intento legislativo de inscribir la protección de la vida desde la fecundación en el artículo 11 de la Constitución quedó sin trámite posible el 29 de octubre, por falta de quórum. No es una razón para declarar a salvo lo conquistado ni para caricaturizar a quienes piensan distinto. Exijamos un debate que responda una pregunta incómoda: ¿qué clase de Estado se construye cuando la libertad de conciencia se reconoce a quienes gobiernan, pero se relativiza para quienes gestan?

Una democracia no tiene que resolver todos nuestros desacuerdos sobre el comienzo de la vida. Sí tiene la obligación de impedir que una respuesta particular se imponga anulando la dignidad de quienes cargarán sus consecuencias. Defender el derecho a decidir no significa exigir que todas las personas con capacidad de gestar aborten, ni que todas piensen igual. Significa defender ambas decisiones dentro de la ley y recibir apoyo al elegir maternar. La prueba de una política que dice proteger la vida está en si reconoce a las mujeres y a todas las personas que gestan como vidas capaces de pensar, decidir y no obedecer. Lo demás corre el riesgo de llamar protección a una forma de dominio.

Publicidad

*Luna Luna Herrera es filósofa, docente, feminista, integrante de la colectiva Hijas de Lilith de la Universidad de Caldas, militante de La colectiva feminista, y miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

Publicidad

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.