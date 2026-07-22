Nueva denuncia contra Ricardo Orrego se suma a los testimonios de acoso sexual en medios

Ricardo Orrego Foto: Leonardo Sánchez

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“Si tú quieres, yo te puedo ayudar, pero hay cosas más allá... un regalito, una salidita, un besito”. Esa es una de las frases que Laura Daniela Murillo asegura haber escuchado de Ricardo Orrego cuando realizaba sus prácticas profesionales en Blu Radio. La joven comunicadora decidió hacer público su caso en una entrevista con BravaNews, en la que denuncia al periodista deportivo por acoso sexual.

Según su testimonio, los episodios ocurrieron entre 2022 y comienzos de 2023, cuando cursaba sus prácticas profesionales en la emisora. La comunicadora sostiene que, durante ese periodo, el periodista realizó acercamientos físicos que ella no autorizó, le envió mensajes y, en uno de los encuentros, mencionó que podía favorecer su desarrollo profesional si aceptaba sus insinuaciones.

Su denuncia se conoce cuatro meses después del movimiento Yo Te Creo Colega, en el que decenas de periodistas comenzaron a compartir relatos de acoso sexual, violencia laboral y abuso de poder al interior de los medios de comunicación del país. El movimiento llegó a recopilar más de 260 testimonios de mujeres que pasaron por las salas de redacción, los cuales quedaron consignados en un informe.

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Esa oleadaa de denuncias surgió tras el anuncio de investigaciones internas de Caracol Televisión por hechos relacionados con violencia sexual, en marzo de este año, y derivó en la salida del periodista deportivo Ricardo Orrego y del presentador de noticias Jorge Alfredo Vargas, dos de los periodistas más reconocidos de la televisión colombiana. En ese momento, Orrego se pronunció a través de un comunicado redactado por su apoderada judicial, en el que afirmó que la terminación del vínculo “obedeció a una decisión unilateral del empleador”, que estaba dispuesto a atender las actuaciones administrativas, disciplinarias o judiciales que se adelantaran y agregó que “se abstendrá de realizar declaraciones públicas adicionales”.

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“Me encantó conocerte” y “hay cosas más allá”

Cuando ocurrieron los hechos denunciados, Ricardo Orrego era uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Colombia. Con una trayectoria de varias décadas en radio y televisión, había cubierto mundiales de fútbol, varias ediciones de la Copa América y otros eventos deportivos internacionales, además de ocupar espacios de alta visibilidad en Blu Radio y Caracol Televisión. Ese reconocimiento lo convertía en una figura de referencia para periodistas que apenas comenzaban su carrera.

Laura Daniela Murillo llegó al medio de comunicación en 2022 para realizar sus prácticas profesionales. Tenía 21 años y estaba próxima a graduarse de la universidad. Según relató, esperaba que esa experiencia le permitiera iniciar su carrera profesional. Sin embargo, asegura que terminó sintiéndose vulnerable e incómoda.

Según contó, todo comenzó después de solicitarle una fotografía a Ricardo Orrego durante una jornada laboral, dado el reconocimiento que tenía el periodista y lo que significaba para ella compartir un espacio laboral con él. Minutos después, recibió un mensaje por WhatsApp en el que le decía “Me encantó conocerte” y le solicitaba la imagen.

En los meses siguientes recibió mensajes de manera constante: “Estoy acá al lado de la máquina de dulces, ¿quieres venir? Nos damos un besito de buenas noches”, de acuerdo con su relato. En otra ocasión, después de encontrárselo en las instalaciones del medio, asegura que recibió el mensaje: “¿Te intranquilizo? Eso es lo que me gusta generar en ti”. Estos mensajes fueron expuestos por Murillo mediante capturas de pantalla en la entrevista con BravaNews.

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Después de ese primer acercamiento, el de la fotografía, la situación se tornó incómoda para ella más allá de los mensajes. En la entrevista, la comunicadora relató que empezaron los comentarios sobre su aspecto físico, las preguntas relacionadas con su vida privada y los ofrecimientos para llevarla a casa cuando terminaban los turnos nocturnos. También, afirma, hubo contactos físicos para los que nunca dio su consentimiento, como tomarla de la cintura cuando coincidían en los pasillos del medio.

A comienzos de 2023, después del regreso de Orrego de la cobertura del Mundial de Catar 2022, la situación escaló. La denunciante aseguró que durante varios días Orrego insistió en verla en su oficina con el argumento de entregarle un detalle que había traído de la cobertura internacional. Tras negarse en varias oportunidades, finalmente aceptó. Una vez dentro, cuenta que el periodista cerró la puerta y comenzó a hablarle sobre las posibilidades de crecer en los medios de comunicación.

Según su relato, allí él le dijo que podía ayudarla a crecer en los medios de comunicación a cambio de “cosas más allá”. “Si tú quieres, yo te puedo ayudar, pero hay cosas más allá... un regalito, una salidita, un besito”, contó Murillo al medio citado. Posteriormente, relató que intentó dar por terminada la conversación y que, cuando se disponía a salir de la oficina, él se acercó a ella. “Me abrazó, me cogió la cintura y me dijo: ‘Ay, hueles muy rico, tienes una cara divina, tienes una boca deliciosa’. Yo me retiré porque me sentía incómoda”, dijo la comunicadora.

Para Murillo, esas palabras no podían desligarse de la posición que ambos ocupaban dentro de la emisora. Ella era una practicante que apenas comenzaba su trayectoria profesional. Él, en cambio, llevaba décadas construyendo una carrera en radio y televisión. Esa diferencia no solo implicaba experiencia o reconocimiento público, sino que también suponía una capacidad de influencia sobre las oportunidades de quienes buscaban abrirse camino en el periodismo.

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Y es que la relación jerárquica que describe Murillo y las conductas que denuncia reflejan varios de los patrones documentados por el movimiento Yo Te Creo Colega. El informe identifica como recurrentes el uso de espacios privados dentro del lugar de trabajo, el aprovechamiento del reconocimiento o la autoridad para generar cercanía y la mezcla entre promesas de crecimiento profesional e insinuaciones de carácter sexual.

Para el movimiento, el acoso sexual rara vez ocurre en un solo episodio. Pueden comenzar con conductas que parecen aisladas, pero que van escalando y aprovechan la diferencia de poder entre quien ejerce el acoso y quien depende de esa relación para estudiar, trabajar o crecer profesionalmente.

Fue a partir de los múltiples testimonios de otras periodistas en redes sociales y medios de comunicación que Laura Murillo decidió hacer pública su historia. Según contó, esos relatos le permitieron identificar que lo que había vivido no era un hecho fortuito y la motivaron a compartir su experiencia. Ese es, precisamente, uno de los efectos de las denuncias colectivas: ayudan a reconocer patrones de violencia que antes podían percibirse como experiencias individuales y facilitan que más mujeres decidan hablar.

*Nota de la editora: El Espectador hace parte del grupo de medios de comunicación del grupo Valorem, junto a Caracol Televisión y Blu Radio.

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