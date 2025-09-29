Logo El Espectador
Investigación
El serbio que se fugó en Colombia haría parte de la Junta Directiva del Narcotráfico

Se trata Antun Mrdeza, quien se fugó a las autoridades colombiana en 2023. El gobierno de Nicolás Maduro lo capturó en mayo de 2025 y era buscado por los gobierno de Italia y República Dominicana.

David Escobar Moreno
29 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Reportes de la DNI lo vinculan con una red internacional del narcotráfico que tendría como sede Dubái, principalmente.
Foto: Archivo particular

El 17 de mayo de 2023, en una cinematográfica fuga en el aeropuerto José María Córdova, el país conoció a Antun Mrdeza, un señalado capo narcotraficante de origen serbio que haría parte, según la inteligencia colombiana, de la Junta Directiva del Narcotráfico. De acuerdo a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad adscrita a la Presidencia de la República, se trata de una organización que tiene asiento en distintas zonas del mundo: Colombia, España, Italia y Dubai. Además, estaría liderada, entre otros, Julio...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
