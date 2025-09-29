El serbio que se fugó en Colombia haría parte de la Junta Directiva del Narcotráfico

Reportes de la DNI lo vinculan con una red internacional del narcotráfico que tendría como sede Dubái, principalmente. Foto: Archivo particular

El 17 de mayo de 2023, en una cinematográfica fuga en el aeropuerto José María Córdova, el país conoció a Antun Mrdeza, un señalado capo narcotraficante de origen serbio que haría parte, según la inteligencia colombiana, de la Junta Directiva del Narcotráfico. De acuerdo a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad adscrita a la Presidencia de la República, se trata de una organización que tiene asiento en distintas zonas del mundo: Colombia, España, Italia y Dubai. Además, estaría liderada, entre otros, Julio...