Pandora Papers: el brazo “offshore” de la familia Char

En Colombia es bien conocido que los Char son una de las familias más ricas y poderosas de la región Caribe. Algunos de sus miembros han ocupado la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y la presidencia del Senado de la República. Construyeron, además, un conglomerado de decenas de empresas que incluye Supertiendas y Almacenes Olímpica S. A. (Olímpica S. A.), undécima sociedad más grande del país, que tan solo en 2020 registró ingresos por $6 billones (cerca US$1.600 millones). Pero en este promisorio esquema de sociedades hay un eslabón oculto. (La sociedad “offshore” de la que Álvaro José Lloreda quería borrar su nombre)

Pandora Papers, la colaboración de periodistas que analizó más de 11,9 millones de registros de 14 firmas de abogados en jurisdicciones con beneficios fiscales, encontró ese escenario inédito. Los documentos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y analizados en Colombia por la alianza periodística El Espectador - Connectas. Según estos archivos, los Char están relacionados con al menos 13 sociedades offshore. La cara visible de estas inversiones es la de Fuad Char, patriarca de la familia. (Estos son los colombianos mencionados, por ahora, en Pandora Papers)

Fuad Char Abdala tiene larga trayectoria política y empresarial. Fue gobernador del Atlántico en 1984, luego ministro de Desarrollo del gobierno de Virgilio Barco y, por cuatro períodos, senador de Colombia. Además, vio crecer y consolidarse el imperio económico de su familia que lo llevó a ser catalogado como el décimo hombre más rico de Colombia en 2020 por la Lista Forbes. Sus hijos Antonio, Arturo y Alejandro son las cabezas visibles de la familia, ocupando diferentes cargos públicos y liderando el conglomerado empresarial.

La red offshore de los Char se construyó por medio de la empresa Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), reconocida firma de abogados panameña que tiene un consolidado negocio de abrir y gestionar sociedades offshore para extranjeros en lugares con beneficios fiscales, Islas Vírgenes Británicas, Delaware, Islas Caimán o la misma Panamá. Entre los documentos conocidos en las revelaciones de Pandora Papers, Fuad Char aparece inicialmente como uno de los principales clientes en Colombia de Alcogal. (¿Qué son los Pandora Papers?)

Por medio de la firma panameña, Char construyó una red offshore que se destaca por su profundidad. Las estructuras accionarias se funden hasta en tres niveles y algunas sociedades tienen participación en otras (ver gráfico). Según los registros de Pandora Papers, Char es el beneficiario final o dueño de al menos diez sociedades: Glasbury Investments S. A., Sauget Foundation, La Mar Assets Foundation, Comet Enter prises Corp, Dallington Overseas S. A., Staton Assets Corp, Torfall Investments S. A. y La Mar Patrimony Foundation, en Panamá, y Golden Gate Internacional Corp y Bayside Invesment & Trading S. A. LLC, en Delaware (Estados Unidos).

Consultado por El Espectador - Connectas, Fuad Char reconoció ser beneficiario solo de siete sociedades y aseguró que fueron constituidas principalmente con el fin de “efectuar inversiones de capital directa o indirectamente en distintos tipos de sociedades en las regiones Andina y centroamericana, y así diversificar el portafolio de inversiones”. “Mi condición de beneficiario está adecuadamente declarada y revelada ante la DIAN”, recalcó Char, quien negó tener participación directa o indirecta, o ser beneficiario final de las compañías Comet Enterprises Corp. y Dallington Overseas S. A. No se pronunció sobre la firma Sauget Foundation.

En la empresa Comet Enterprises Corp aparece también como accionista Edgardo Eloy Díaz, abogado panameño mencionado en más de 33.000 documentos de Pandora Papers. Es común encontrarlo como representante o accionista de sociedades y salió relacionado como presidente de la junta directiva de una sociedad asociada en un escándalo por una transferencia de US$874.000 realizada al expresidente de El Salvador Francisco Flores, condenado por el desvío de millonarios fondos donados por Taiwán. (“Los paraísos fiscales son una realidad, un problema y un abuso”: Oxfam)

Sobre la sociedad Golden Gate Internacional Corp, se sabe que los accionistas son seis empresas barranquilleras reconocidas por su relación con los Char. Se trata de Olímpica S. A. (la cadena de almacenes), Eticos Serrano Gómez Ltd. (compañía de distribución y suministro de medicamentos y artículos hospitalarios), Incopac S. A. (sociedad de inversiones), Sonovista Publicidad S. A. (agencia de publicidad que trabaja con Olímpica), Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales (mayorista de medicamentos) y Panificadora del Litoral S. A. (productos de panadería). Fuad Char aclaró que su participación directa e indirecta en cada una de estas empresas colombianas es inferior al 25 % y que no tiene el control o influencia dominante.

Antonio Char (presidente del Grupo Olímpica), Alejandro Char (exgobernador de Atlántico y exalcalde de Barranquilla) y Arturo Char (expresidente del Congreso), hijos de Fuad Char, también aparecen en los Pandora Papers. Antonio Char lidera los negocios de la familia como presidente del Grupo Olímpica y del Júnior de Barranquilla. En los Pandora Papers aparece en cargos directivos de sociedades offshore de su padre. Apoderado de Comet Enterprises Corp y Dallington Overseas S. A. En 2008 fue gerente de Golden Gate Internacional Corp y Bayside Invesment & Trading S. A. LLC, registradas en Delaware. Es el beneficiario sustituto del fideicomiso La Mar Assets Foundation, junto a su hermano Arturo, y Lamar Patrimony Foundation, junto a Alejandro y Arturo.

Arturo Char, actual senador de Colombia y presidente del Congreso entre 2020 y 2021, aseguró a esta alianza periodística que no es el beneficiario real, controlante o poseedor “de los activos de La Mar Patrimony Foundation ni ha recibido pagos u honorarios de la citada compañía”. En su calidad de congresista, Arturo Char tiene obligación de declarar información respecto a su situación económica y sus intereses, pero al revisar los documentos disponibles en Función Pública no se mencionan los fideicomisos. Tan solo hay referencia a un paquete de acciones en Estados Unidos y a un par de cuentas bancarias estadounidenses a su nombre.

Según la ley, el conflicto de intereses puede darse si se vota un proyecto de ley que produzca un beneficio particular para el congresista o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad. Para Wilson Martínez, profesor e investigador de la Universidad del Rosario y exvicefiscal general de la nación, “no debería existir conflicto de intereses o impedimentos siempre y cuando el congresista haya declarado ante la DIAN la sociedad offshore”. Sin embargo, admite que hay una zona gris: “En realidad no hay regulación clara sobre el conflicto de intereses para congresistas”, agregó Martínez.

Jabib Char Abdala y su hijo, David Char Navas

Jabib Char Abdala es hermano de Fuad Char. En Pandora Papers aparece como el dueño de las sociedades Linwall International INC (Panamá) y Inpernis Holdings LTD (Islas Vírgenes Británicas). Jabib Char aseguró a El Espectador - Connectas que “las compañías están relacionadas, sin excepción, con activos declarados en Colombia, motivo por el cual se han pagado impuestos en nuestro país. De igual manera, son vehículos de inversión con contenidos patrimoniales en el sector real”.

De la sociedad panameña Linwall International INC se sabe que su primer accionista fue Jabib Char & Cía S. C., establecimiento de comercio en Barranquilla, propiedad de JCA Holding S. A. S, en la que Jabib es socio gestor. En 2019, uno de sus socios comanditarios era la empresa Char Guerra y Compañía S en C., representada por David Char Navas, hijo de Jabib, excongresista acusado por la Corte Suprema de Justicia por nexos con paramilitares, y ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre Linwall International INC, David Char aseguró que es una compañía constituida en 2017 con inversiones en el sector real en Panamá y aclaró que no ha sido director ni accionista, ni representante. El excongresista agregó que la sociedad Char Guerra y Cía. fue constituida en marzo de 1996 en Barranquilla, es propiedad de sus hijas y solo actuó en ella como gestor, sin participación en su capital social. Pero además de Linwall International INC, David Char aparece relacionado con una segunda sociedad en Pandora Papers. En un documento de 2012 su nombre aparece en la redacción de un poder general por parte de la sociedad panameña Marbena Investments S. A.

En el documento se lee que quedó “con amplísimas facultades de dominio y administración sin limitación alguna”. En el documento se facultan a David Char diferentes funciones, que incluyen administrar y gobernar “los bienes de todas clases, ya sean muebles, inmuebles, semovientes, bonos, acciones y/o valores que la sociedad posea en la actualidad o adquiera en el futuro”. Marbena Investments S. A. está relacionada, a su vez, con la sociedad SUVA S. A. A. que aparece en los registros de Alcogal referenciada con el cliente “Olímpica S. A.”. De hecho, empleados de la empresa barranquillera aparecen como personas de contacto.

Sobre Marbena Investments S. A., David Char respondió a El Espectador - Connectas que con esta sociedad no se concretó relacionamiento de ninguna naturaleza. “El soporte legal en Panamá nos indicó que en 2012 hubo una propuesta comercial que nunca se materializó por efecto del modelo de gestión de riesgos de cumplimiento”, añadió el excongresista. “Mi participación en sociedades comerciales ha correspondido a negocios familiares en Colombia, bien sea con mis padres, esposa o mis hijos. Como todas las compañías en las que he participado (aun en el exterior) siempre se han pagado impuestos conforme a la ley”, concluyó David Char a El Espectador - Connectas.

El nombre de José Manuel Carbonell no es ajeno a la familia Char. No solo es el gerente financiero de Supertiendas y Almacenes Olímpica S. A., sino que aparece en decenas de documentos de Pandora Papers relacionado con las sociedades offshore de los Char. Por ejemplo, Carbonell ha sido apoderado de las sociedades offshore vinculadas con Fuad y Jabib Char, Comet Enterprises Corp, Dallington Overseas S. A., Linwall International y Inpernis Holdings Ltd. También hay documentos de 2008 que relacionan a Carbonell como gerente y CEO de las sociedades Golden Gate International Corp y Bayside Invesment & Trading S. A. LLC, registradas en Delaware.

Asimismo, Olímpica S. A. le sirvió a Carbonell como corresponsal ante Alcogal para construir su propio esquema de sociedades offshore. En los documentos de Pandora Papers se puede establecer que ha sido el beneficiario final o dueño real de otras cinco sociedades registradas en Panamá: Seawell International Foundation, Jaguar Heritage Foundation, Kudu Holding Corp, Leswick International S. A. y la Corporación Jirijirimo S. A. José Manuel Carbonell no respondió a la solicitud de información mientras que el patriarca de la familia, Fuad Char, negó tener relación con las sociedades offshore de su mano derecha en Colombia.