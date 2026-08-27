A juicio cuatro personas investigadas por el asesinato del profesor Neill Cubides en Bogotá

Neill Felipe Cubides era padre de un niño de 10 y una adolescente de 17 años. Además de docente universitario, era funcionario de la Procuraduría. Foto: Neill Felipe Cubides

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La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra cuatro personas señaladas de participar en el secuestro, robo y homicidio del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, docente de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. El crimen ocurrió el 15 de enero de 2026 en Bogotá.

Los señalados son Arnold Esteban Páez Herrera, alias “Pecueca”; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias “Cabezón”; Michael Andrés Chitiva Henao, alias “Chirry”; y Sergio David Vásquez Rivera, alias “Pipo”, todos presuntos miembros de la banda conocida como Los Kamaleones. Se les imputan los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

El escrito de acusación, elaborado por una fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá, se sustenta en un expediente construido con el testimonio de 30 personas, el trabajo de 17 investigadores entre policía judicial y CTI, análisis periciales y forenses, y 172 documentos entre informes y reportes de campo. Con ese material, los investigadores lograron reconstruir con detalle cómo se produjo el secuestro, el hurto y el posterior asesinato del docente.

Entre los testigos citados para el juicio figura Dennis Alfaro Flórez, esposa de la víctima. La Fiscalía confía en que la pruebas del expediente permita alcanzar una condena de más de 50 años de prisión para los cuatro procesados.

De acuerdo con la reconstrucción del ente investigador, Cubides Ariza abordó un taxi cerca de la Clínica del Country, en Chapinero, tras acompañar a su esposa e hijo a una urgencia médica. El conductor, identificado como Gómez Méndez, habría desviado la ruta hacia el kilómetro dos de la antigua vía al Llano, en el sector de Los Soches.

Minutos después de iniciado el recorrido, otros dos implicados se habrían subido al vehículo para cometer lo que las autoridades describen como un “paseo millonario”. La investigación estableció que el taxi fue seguido desde el inicio por un Chevrolet Aveo negro conducido por Páez Herrera, desde el cual descendieron Vásquez Rivera y Chitiva Henao para unirse al ataque.

Según la Fiscalía, el profesor fue agredido con arma blanca y golpeado mientras sus captores intentaban obtener las claves de sus productos financieros. Ante su resistencia, los atacantes lo habrían asfixiado hasta causarle la muerte.

La Fiscalía sostiene que los cuatro acusados usaron posteriormente las cuentas banacarias de la víctima para realizar nueve transacciones, con las que habrían obtenido más de COP 8 millones. A esa cifra se suman bienes personales avaluados en aproximadamente COP 2.750.000 entre ellos una chaqueta de cuero y un celular Samsung Galaxy A71.

El cuerpo del profesor fue abandonado e incinerado a un costado de la carretera, en un intento por dificultar su identificación. Fue hallado el 19 de enero en una zona rural de Usme, cuatro días después de su desaparición.

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