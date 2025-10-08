Fiscalía desarticuló red transnacional de lavado de activos del Clan del Golfo

Según el ente investigador, los recursos provenían del envío de cocaína a Europa por vía marítima, desde Turbo (Antioquia), Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico), Cartagena (Bolívar) y Guayaquil (Ecuador), con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España. Foto: Fiscalía General de la Naci

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Guardia Civil Española, Europol y el grupo GRAOS II de la Dijín y la Dipol, desarticuló una red transnacional dedicada al lavado de activos del Clan del Golfo.

Según el ente investigador, los recursos provenían del envío de cocaína a Europa por vía marítima, desde Turbo (Antioquia), Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico), Cartagena (Bolívar) y Guayaquil (Ecuador), con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España.

Lea: Incautan 42 kilos de oro ocultos en tanques de gasolina en Huila

Estas personas habrían dado apariencia de legalidad a los recursos ilícitos mediante presuntas inversiones en los sectores inmobiliario, tecnológico y de la construcción. Además, movilizaban activos a través del sistema financiero y de billeteras virtuales “custodiadas por los miembros de la organización y otras seudo anónimas”.

El entramado criminal era liderado por los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, alias Black Jack y Marcos, respectivamente, junto con Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas. Los tres habrían logrado blanquear una suma cercana a COP 182.000.

Le puede interesar: Atentan contra mayor (r) de la Policía vinculado al caso de alias Papá Pitufo

Según la Fiscalía, estos hombres ejecutaban su esquema de lavado de activos a través de Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias La Contadora, y Jimmy García Solarte, quienes fueron capturados en Medellín (Antioquia) y Pereira (Risaralda).

Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, imputándoles los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

Por su parte, los hermanos Prada Moriones y alias Cejas fueron capturados en España, en atención a notificaciones rojas de Interpol solicitadas por las autoridades colombianas. Actualmente, estas personas están pendientes del trámite de extradición para su judicialización en Colombia.

Lea también: Nuevo ataque contra el Inpec: asesinan a guardia cuando salía de trabajar en Cali

Además, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 17 inmuebles rurales, ocho urbanos, 15 vehículos, cinco sociedades y cuatro establecimientos de comercio, ubicadas en Pereira (Risaralda), Cartagena (Bolívar) y Bogotá, valorados en COP 53.000.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.