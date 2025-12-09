A la cárcel cinco personas que estarían involucradas en robo a joyería en el que murió un policía

Según indicó la Fiscalía, las personas fueron identificadas como Adrianis Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lanches, Karina Michellys Criado Pumarejo, Orlando José Cabrera Méndez y Jhony José Rodríguez Castillo. Foto: Policía

Cinco personas fueron judicializadas por presuntamente participar en el intento de hurto a una joyería en un centro comercial de Bucaramanga (Santander), el pasado 29 de noviembre, en el que murió un uniformado de la Policía Nacional, el intendente Fredy Francisco Leal Briceño.

Las personas fueron identificadas como Adrianis Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lanches, Karina Michellys Criado Pumarejo, Orlando José Cabrera Méndez y Jhony José Rodríguez Castillo.

Un fiscal de la Seccional Santander les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas estas conductas agravadas. Ninguno aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

