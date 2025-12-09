Logo El Espectador
Judicial

A la cárcel cinco personas que estarían involucradas en robo a joyería en el que murió un policía

El intento de robo ocurrió el pasado 29 de noviembre en una joyería de Bucaramanga (Santander), donde un miembro de la Policía habría sido cómplice de los hechos. Las personas no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Redacción Judicial
09 de diciembre de 2025 - 11:44 p. m.
Según indicó la Fiscalía, las personas fueron identificadas como Adrianis Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lanches, Karina Michellys Criado Pumarejo, Orlando José Cabrera Méndez y Jhony José Rodríguez Castillo.
Cinco personas fueron judicializadas por presuntamente participar en el intento de hurto a una joyería en un centro comercial de Bucaramanga (Santander), el pasado 29 de noviembre, en el que murió un uniformado de la Policía Nacional, el intendente Fredy Francisco Leal Briceño.

Las personas fueron identificadas como Adrianis Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lanches, Karina Michellys Criado Pumarejo, Orlando José Cabrera Méndez y Jhony José Rodríguez Castillo.

Un fiscal de la Seccional Santander les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas estas conductas agravadas. Ninguno aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

