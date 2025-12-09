Logo El Espectador
Judicial

Defensoría se pronuncia sobre caso de niña de siete años asesinada por su padre en Atlántico

La menor de edad fue identificada como Alberainis Paola Fontalvo, asesinada por su padre, Albeiro Fontalvo, el pasado 6 de diciembre. La niña ya había pedido en varias oportunidades no vivir con el hombre.

Redacción Judicial
09 de diciembre de 2025 - 09:30 p. m.
La Defensoría señaló que el hombre intentó, y en varias ocasiones logró, aislar a la menor de su madre utilizando la custodia como mecanismo de presión.
La Defensoría señaló que el hombre intentó, y en varias ocasiones logró, aislar a la menor de su madre utilizando la custodia como mecanismo de presión.
La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre los hechos ocurridos el pasado 6 de diciembre en Soledad (Atlántico), donde un hombre identificado como Albeiro Fontalvo asesinó a su hija de siete años, Alberainis Paola Fontalvo, y posteriormente se quitó la vida.

Según indicó la Defensoría, el hecho se dio “después de una serie de situaciones de coerción y control que ejercía el señor Fontalvo contra la madre de la niña, a quien había amenazado previamente de muerte”. Además, la entidad señaló que el hombre intentó, y en varias ocasiones logró, aislar a la menor de su madre utilizando la custodia como mecanismo de presión.

En varias oportunidades, la niña habría pedido no estar con su papá, según la Defensoría. “Este contexto permite evidenciar que el delito es un caso de violencia vicaria, una modalidad de violencia basada en género: Albeiranis Paola habría sido asesinada para causar un daño y profundo dolor a su madre, quien venía siendo amenazada de feminicidio como presión violenta para que retomara la relación sentimental con el padre de la niña”, indicó la entidad.

La Defensoría indicó que el hecho pudo prevenirse, señalando que es importante “fortalecer, con urgencia, las medidas de prevención, protección, investigación y sanción de las violencias basadas en género”. Asimismo, la entidad señaló que el hecho deja reflexiones importantes.

La primera, que es necesario creer y escuchar lo que dicen los niños, señalando que Albeiranis Paola habría manifestado, en varias oportunidades, que no quería convivir con su padre. También indicó que la custodia de menores debe ser evaluada con especial cuidado cuando existen antecedentes de violencia de género contra la madre.

Por Redacción Judicial

