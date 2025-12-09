Explosión en peaje de Copacabana (Antioquia) deja dos muertos y dos policías heridos

Las autoridades investigan si se trata de un accidente o, por el contrario, de un atentado. Foto: Archivo Particu

La Policía Nacional confirmó la segunda explosión en menos de 24 horas de este 9 de diciembre en peajes de Antioquia. El incidente ocurrió cerca de las 6:00 p.m. en el peaje de Copacabana, en la autopista Medellín-Bogotá.

Las autoridades informaron que uniformados de Tránsito y Transporte realizaban una inspección a un vehículo cuando sus dos ocupantes presuntamente manipularon un artefacto explosivo que detonó.

“Por la explosión, los dos ocupantes del vehículo fallecieron. Así mismo, nuestros dos profesionales de Policía resultaron levemente lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial”, señaló la Policía Nacional.

En horas de la mañana, un ataque con explosivos afectó el peaje Palo Cabildo, en la vía que comunica a Copacabana con Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá. De acuerdo con reportes preliminares, hombres que aseguraron pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (Eln), obligaron a los trabajadores a abandonar la caseta antes de activar un artefacto que destruyó parte de la infraestructura.

Según indicó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general William Castaño Ramos, “el artefacto explosivo habría sido instalado por dos personas que llegaron en motocicleta hasta este lugar, quienes además habrían abandonado un pequeño parlante con un audio en el que le indicaban a la comunidad no acercarse porque iban a detonar”.

Tras el atentado, no se reportaron heridos. Por su parte, el alcalde de Girardota (Antioquia), Kevin Bernal, explicó que la Autopista Norte también tuvo que ser cerrada y agregó que un hecho similar ocurrió en otro punto del corredor.

“También tenemos reporte que a esa hora, a la misma hora, en el otro peaje, el peaje El Trapiche, pasa un taxi también dando el mismo aviso, pasan unos sujetos en un taxi dando aviso que va a detonar también el artefacto minutos posteriores ahí en El Trapiche, pero allá sí no detonó. En estos momentos se encuentran antiexplosivos y la Fuerza Pública”, señaló Bernal.

