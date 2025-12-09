Policía confirma la muerte de una patrullera en medio de ataque sicarial en Huila

La funcionaria de la SIPOL, Karen Estéfany Pajoy Candela fue asesinada este martes, 9 de diciembre de 2025. Foto: Polic

Este martes 9 de diciembre, la Policía Nacional confirmó la muerte de una funcionaria del SIPOL identificada como Karen Estéfany Pajoy Candela, de 21 años. El crimen ocurrió en la vereda Alto Cañada, en el municipio de La Plata (Huila), mientras la joven visitaba a su familia y a su hijo de 4 años.

Según indicaron las autoridades, las personas que habrían cometido el asesinato se movilizaban en una motocicleta Yamaha DR azul y en una Yamaha XYZ roja. Iban armadas, vestidas de negro y con pasamontañas.

¡𝗨𝗡 𝗔𝗖𝗧𝗢 𝗔𝗧𝗥𝗢𝗭 𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗜́𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗢!



Con profundo dolor informamos el vil homicidio de nuestra 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮 𝗞𝗮𝗿𝗲𝗻 𝗘𝘀𝘁𝗲́𝗳𝗮𝗻𝘆 𝗣𝗮𝗷𝗼𝘆 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗮, ocurrido en la vereda Alto Cañada, La Plata… pic.twitter.com/adrITZ53a2 — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) December 9, 2025

La Policía Nacional señaló que Pajoy Candela fue abordada por los “sujetos armados mientras se desplazaba en motocicleta hacia La Plata para llevar a su hijo al jardín. Un acto de retaliación criminal que enluta a la Institución y conmueve al país”.

Por su parte el director de la Policía, el general William Rincón, rechazó de “manera categórica este acto cobarde y envío un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia. Reafirmo el compromiso institucional: este crimen no quedará impune. Toda nuestra capacidad investigativa y operativa está dispuesta para identificar, ubicar y capturar a los responsables”.

Las autoridades indicaron que en esa zona del departamento de Huila delinquen las disidencias de las Farc, frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, “organización que ha venido ejecutando acciones violentas contra la Fuerza Pública, la población civil y el sector estratégico”.

