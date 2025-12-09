Logo El Espectador
Judicial

Policía confirma la muerte de una patrullera en medio de ataque sicarial en Huila

Se trata de Karen Estéfany Pajoy, funcionaria del SIPOL de 21 años. La joven estaba de vacaciones en La Plata (Huila), visitando a su familia y a su hijo de cuatro años. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
09 de diciembre de 2025 - 08:17 p. m.
La funcionaria de la SIPOL, Karen Estéfany Pajoy Candela fue asesinada este martes, 9 de diciembre de 2025.
Foto: Polic
Este martes 9 de diciembre, la Policía Nacional confirmó la muerte de una funcionaria del SIPOL identificada como Karen Estéfany Pajoy Candela, de 21 años. El crimen ocurrió en la vereda Alto Cañada, en el municipio de La Plata (Huila), mientras la joven visitaba a su familia y a su hijo de 4 años.

Según indicaron las autoridades, las personas que habrían cometido el asesinato se movilizaban en una motocicleta Yamaha DR azul y en una Yamaha XYZ roja. Iban armadas, vestidas de negro y con pasamontañas.

La Policía Nacional señaló que Pajoy Candela fue abordada por los “sujetos armados mientras se desplazaba en motocicleta hacia La Plata para llevar a su hijo al jardín. Un acto de retaliación criminal que enluta a la Institución y conmueve al país”.

Por su parte el director de la Policía, el general William Rincón, rechazó de “manera categórica este acto cobarde y envío un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia. Reafirmo el compromiso institucional: este crimen no quedará impune. Toda nuestra capacidad investigativa y operativa está dispuesta para identificar, ubicar y capturar a los responsables”.

Las autoridades indicaron que en esa zona del departamento de Huila delinquen las disidencias de las Farc, frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, “organización que ha venido ejecutando acciones violentas contra la Fuerza Pública, la población civil y el sector estratégico”.

Por Redacción Judicial

