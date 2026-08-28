A la cárcel dos presuntos responsables de provocar incendios forestales en Tolima Foto: Fiscalía

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A prisión fueron enviados Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, señalados de provocar un incendio forestal en zona rural del municipio de Dolores (Tolima). Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos se registraron el 25 de agosto, cuando uniformados de la Policía Nacional se desplazaron hasta un predio de la vereda La Guacamaya y sorprendieron en flagrancia a los dos señalados avivando las llamas en el marco de quemas que se adelantaban sin ningún tipo de permiso.

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Posteriores inspecciones técnicas determinaron que el fuego arrasó con la vegetación y afectó el suelo en un área aproximada de seis hectáreas, además de generar un impacto negativo sobre distintas especies silvestres que habitan el sector. Dada la magnitud del fuego, fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores, que logró controlarlo antes de que se propagara a otras zonas.

Las investigaciones revelaron, además, que no se trataría de un hecho aislado, pues el 24 de julio pasado los mismos hombres ya habían sido requeridos por las autoridades por una situación similar, momento en el cual se les advirtió sobre la prohibición expresa de continuar realizando este tipo de quemas.

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Debido a la reiteración de la conducta, una fiscal de la Seccional Tolima les formuló cargos por los delitos de incendio y deforestación. Ambos hombres no aceptaron cargos y permanecerán recluidos mientras avanza el proceso en su contra.

Este caso se suma a un panorama de emergencia ambiental que llevó al presidente Abelardo de la Espriella a viajar el pasado 27 de agosto hacia Tolima, con el fin de evaluar y coordinar la respuesta institucional frente a los incendios forestales que afectan al departamento. Durante su visita se realizó un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que autoridades locales y nacionales analizaron el estado de la crisis.

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Al término de la reunión, el jefe de Estado entregó un balance de la situación, con cerca de 50.000 hectáreas afectadas por los incendios en el departamento, de las cuales unas 28.000 corresponden a zonas agropecuarias.

Según cifras oficiales, 2.660 productores han resultado perjudicados, con pérdidas económicas estimadas en 134.000 millones de pesos y 163.000 animales en riesgo por la falta de alimento y agua. La emergencia, precisó, ha golpeado a 23 municipios y 507 veredas del Tolima.

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