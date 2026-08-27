Capturan a presunto implicado en crimen del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta

La captura de Llanos Paternina fue legalizada ante el juez de garantías, y en las próximas horas la Fiscalía le imputará los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Foto: Fiscalía

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Ante un juez de control de garantías fue presentado Leonel Enrique Llanos Paternina, señalado por la Fiscalía de participar en el ataque sicarial que le costó la vida al empresario arrocero Gustavo Aponte Fonnegra y a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. El crimen ocurrió el pasado 11 de febrero en el sector de La Cabrera, en Chapinero, norte de Bogotá. Según la investigación, Llanos Paternina habría sido el encargado de seguir y vigilar a la víctima antes del atentado.

Llanos Paternina fue capturado en una acción conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional en Villavicencio, Meta. Su aprehensión ya fue legalizada ante el juez de garantías, y en las próximas horas el ente investigador le imputará los delitos de homicidio agravado, y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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De acuerdo con las pruebas recopiladas por las direcciones seccionales de Bogotá y Cundinamarca, este hombre se habría encargado de las labores previas de seguimiento, vigilancia y coordinación logística, además de recorrer en motocicleta la zona donde finalmente se ejecutó el crimen.

Un hallazgo inquietante de la investigación es que, según la Fiscalía, el ataque en realidad iba dirigido contra otra persona, pero terminó ejecutándose contra la víctima equivocada.

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La pesquisa también reveló un episodio adicional dentro del mismo caso: el hombre que habría facilitado la huida del sicario tras el crimen del arrocero fue asesinado el pasado 30 de mayo en Tibiritá, Cundinamarca. Por ese homicidio y por un hurto calificado agravado, un fiscal de la Seccional Cundinamarca ya había imputado y judicializado a Onori José Yabier Mendoza Viña, señalado como responsable de esa muerte, quien permanece en un centro carcelario.

El crimen del empresario arrocero Gustavo Aponte

El ataque se registró la tarde del 11 de febrero, hacia las 3:35 p.m., en la calle 85 con carrera séptima, cuando Aponte Fonnegra y su escolta, el policía retirado Luis Gabriel Gutiérrez, salían de un reconocido gimnasio del barrio La Cabrera. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre vestido de traje y corbata se acercó a las víctimas y les disparó en repetidas ocasiones, para luego huir hacia la carrera séptima, donde lo esperaba una motocicleta en la que escapó del lugar.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, señaló que se trató de un ataque premeditado: el agresor habría llegado al lugar unos 15 minutos antes del atentado para esperar la salida de las víctimas. Tras revisar las cámaras de seguridad del sector, las autoridades concluyeron que tanto la caracterización del atacante como la ubicación de la motocicleta formaban parte de una acción cuidadosamente planeada.

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