Caso Ungrd: juez extiende por un año la colaboración de Olmedo López con la justicia

En varias oportunidades Olmedo López ha intentad negociar con la justicia. Sin embargo, a diferencia de otros implicados en el caso de la Ungrd, no ha logrado tener aval para sus acuerdos. Foto: Paula Sánchez

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Un juez de control de garantías decidió ampliar por un año más el principio de oportunidad concedido a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y salpicado en el escándalo por el presunto desvío de millones de pesos de recursos de la entidad. La medida implica que López continuará colaborando con la justicia como testigo en los procesos que se siguen contra otros implicados en el entramado de corrupción.

Con esta prórroga, se mantiene la suspensión parcial de la acción penal en dos procesos en los que López fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso.

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El juez acogió la petición presentada por la Fiscalía y extendió por 365 días el beneficio judicial, a cambio de que López siga entregando información veraz sobre cómo se habría planeado y ejecutado el presunto desvío de recursos de la entidad, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción que golpeó al gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Como parte de sus compromisos, López también deberá seguir liderando espacios de capacitación sobre modelos de negocios sostenibles dirigidos a comunidades indígenas de La Guajira.

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La prórroga del principio de oportunidad se da en medio de un proceso que el exdirector de la Unidad ha intentado cerrar en varias oportunidades mediante allanamiento a cargos, sin éxito hasta ahora.

El pasado 23 de junio, el exdirector de la Ungrd aceptó por tercera vez su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, luego de que sus preacuerdos con la Fiscalía fueran rechazados tanto en primera como en segunda instancia.

Antes de esa fecha, el 26 de mayo, una jueza 17 penal de Bogotá con función de control de garantías ya le había negado un primer intento de allanamiento, al considerar que la Fiscalía había radicado el escrito de acusación en su contra por los mismos hechos justo cuando él manifestó su voluntad de aceptar los cargos.

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Según la togada, correspondía entonces a un juez de conocimiento —y no a ella— decidir sobre esa aceptación. La defensa de López apeló esa decisión, lo que permitió que finalmente fuera escuchado por un juez de conocimiento, cuya determinación se conocerá el 7 de septiembre.

Durante las audiencias, Olmedo López ha insistido en que su colaboración con la justicia es genuina y que no responde a una estrategia para evadir una eventual condena. Desde marzo de 2024, el exdirector de la Ungrd ha entregado información sobre presuntos esquemas de sobrecostos y cupos indicativos dentro de la entidad, así como sobre supuestas negociaciones con el Congreso y funcionarios del Ejecutivo.

La información aportada por el exdirector ha sido utilizada por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para ampliar las investigaciones y vincular a nuevos involucrados, entre ellos los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la exconsejera Sandra Ortiz y los exdirectores de entidades administrativas Carlos Ramón González y César Manrique Soacha.

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