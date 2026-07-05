A la cárcel hombre señalado de enviar videos de abusos de menores a través de juego en línea

Según la Fiscalía, habría difundido contenido de menores hasta los 17 años de edad. Foto: Fiscalía

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Un hombre señalado de difundir archivos y videos de abuso de menores de edad fue enviado a prisión en Santa Marta (Magdalena). De acuerdo con las autoridades, el contenido era compartido a través de juegos en línea.

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El contenido de los archivos fue reportado por una plataforma internacional de servicios de mensajería en línea que detectó la circulación de contenido explícito de menores de edad. Los informes fueron recibidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos y trasladados a la Fiscalía General de Colombia.

Con la información, el ente investigador inició las pesquisas que permitieron identificar el posible origen de la alerta. Según lo que encontraron, Wadin Rafael de Alba Navarro Carrera, al parecer, “almacenaba y distribuía desde Santa Marta (Magdalena), a través de un juego en línea, videos y fotografías de menores de edad sometidos a actos de tipo sexual”.

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Las pruebas del cao apuntan a que en febrero de 2026 este hombre “habría utilizado los servicios de mensajería, chat, voz, videollamada y mensajes de texto que ofrecía la plataforma virtual para difundir 63 archivos que contenían registros de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años”.

Por esos presuntos hecho, fue capturado en una operación entre la Fiscalía y la SIJIN de la Policía Nacional. Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Magdalena lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de pornografía con menores de 18 años.

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Navarro Carrera no aceptó los cargos y el juez determinó que deberá cumplir una medida de aseguramiento en prisión mientras avanza el caso en su contra.

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