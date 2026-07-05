Defensoría emite alerta temprana por riesgo extremo en seguridad de población en Magdalena

En el corregimiento de Sitionuevo se está afectando hasta su “mínimo vital” al imponerles horarios para poder pescar. (Imagen de referencia) Foto: FAO FAO

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La expansión a pasos agigantados de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) tiene en un riesgo “inminente” a la población de Sitionuevo (Magdalena). Este fin de semana se conoció que la Defensoría del Pueblo emitió una nueva Alerta Temprana de Inminencia (ATI) por la violencia a la que están expuestos los habitantes de las veredas y corregimientos de la zona, quienes están en medio de una zona considerada como un corredor estratégico que conecta la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el mar Caribe, de especial interés para los grupos armados que buscan dominarla para desarrollar sus economías ilegales.

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Dentro de lo alertado por la entidad está que recientemente se reactivó el actuar criminal del grupo Los Carperos, que tiene fuerte presencia en el corregimiento de Palermo, que conecta la entrada principal al Área Metropolitana de Barranquilla por el Puente Pumarejo y es cercano al Parque Isla Salamanca. Según la ATI, la preocupación de que reaparezca este grupo es que sea cooptado por el Clan del Golfo o por las ACSN para fortalecerse y aumentar su control sobre la población. Asimismo, la nueva alerta resalta que este año en esa zona se han “documentado homicidios con sevicia, desapariciones forzadas y ataques armados”, incluida una reciente masacre en el corregimiento Palmira, de Puebloviejo (Magdalena), en el que varias víctimas eran desplazadas de Sitionuevo.

En su alerta, la Defensoría hizo un fuerte llamado al Estado para que haga presencia en la zona y proteja a los ciudadanos inmediatamente. De mantenerse la ausencia, sostiene la entidad, “se prevé un incremento de masacres, desplazamientos forzados y confinamientos”. De hecho, en el llamado se puso de presente que actualmente los grupos armados son los que realmente están gobernando en Sitionuevo. Según ha registrado la Defensoría, se les han impuesto “normas de comportamiento, restricciones a la movilidad fluvial, la realización de reuniones coercitivas y la exigencia sistemática de extorsiones a pescadores, mujeres y hombres comerciantes y personas operadoras turísticas”.

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El control de la población es tal que, según se lee en la ATI, el Clan del Golfo y las ACSN “han sofisticado de tecnologías como drones para el control territorial y la utilización forzada de la población local para actividades logísticas armadas”. Dentro de las afectaciones que ya ocurren, señala la entidad, está que se está afectando el mínimo vital de gran parte de la población, pues “han expulsado a pescadores de sus zonas tradicionales de faena y prohibido el acceso a cuerpos de agua estratégicos, impactando directamente la seguridad alimentaria de la cultura anfibia. Asimismo, la instrumentalización de infraestructuras comunitarias para el almacenamiento de armas y expendio de estupefacientes debilita el tejido social”.

Todo este riesgo que se anuncia, dice la entidad, es más alto para los niños, niñas y adolescentes de Sitionuevo, quienes “enfrentan dinámicas de vinculación forzada y cooptación incentivadas por la precariedad socioeconómica y la falta de oportunidades”. Asimismo, se habla del riesgo para ejercer liderazgos sociales y comunales, pues los representantes son “víctimas de señalamientos y amenazas, así como las comunidades palafíticas cuyo aislamiento geográfico limita su acceso a mecanismos de protección institucional”.

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Ante el panorama, la Defensoría formuló 15 recomendaciones urgentes a entidades nacionales y territoriales como el Ministerio del Interior para coordinar la respuesta rápida, a la Armada Nacional y la Policía Nacional para aumentar las acciones de disuasión en los ríos de la zona y a la Fiscalía General para el esclarecimiento de homicidios. Asimismo, le pidieron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), que activen rutas de prevención y protección diferencial para los menores y para los líderes sociales. “El Estado debe actuar bajo un enfoque de seguridad humana para salvaguardar la vida y la integridad de los habitantes de Sitionuevo”, concluyó la entidad.

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