Capturan a alias “Veneno”, presunto líder del Clan del Golfo en el sur de Bolívar

El presunto líder de una subestructura del Clan del Golfo era de los hombres más buscados en el sur de Bolívar. Foto: Archivo particular

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El presunto líder de la Subestructura “Erlín Pino Duarte” del Clan del Golfo, conocido como alias “Veneno” o “Fabián”, fue capturado este fin de semana en medio de una operación de la Armada de Colombia. Este hombre aparecía en el cartel de los más buscados del departamento de Bolívar.

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La operación militar en la que fue capturado “Veneno” se llevó a cabo en el corregimiento de Regencia, municipio de Montecristo (Bolívar). Al lugar llegaron tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 9 - FUDRA 9 y de la Fuerza Naval del Caribe, que sostuvieron enfrentamientos con hombres armados que buscaron impedir la operación.

En el lugar fueron incautados una pistola, dos proveedores, munición y documentación que, al parecer, era utilizada para el adoctrinamiento y capacitación de jefes e integrantes de esta estructura criminal. Cuando el hombre era sacado de la zona en un helicóptero, un grupo de personas intentó impedir su salida.

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Alias “Veneno” es requerido por las autoridades por el presunto delito de concierto para delinquir agravado y figuraba en el cartel de los más buscados del departamento de Bolívar. Al parecer, habría participado en actividades criminales asociadas al Clan del Golfo.

Según las autoridades, alias “Veneno” contaría con una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años al interior de esta organización. Además, era líder de la Subestructura “Erlín Pino Duarte”, que era la responsable del Centro de Entrenamiento Delictivo del Clan del Golfo en esta región, en donde, aparentemente, se capacitaba en el manejo de armamento, tácticas terroristas, finanzas criminales y control territorial.

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Alias “Veneno” tendría injerencia criminal en los municipios de Montecristo, Río Viejo, Tiquisio, Achí, Pinillos, San Jacinto del Cauca y Morales, lugares en los que coordinaba actividades relacionadas con el control de rutas del narcotráfico, compra de armamento y la movilidad de sus integrantes. También es señalado de coordinar acciones armadas contra la fuerza pública en diferentes zonas del país.

La estructura que lideraba tendría aproximadamente 470 integrantes, de los cuales cerca de 306 conformarían su componente armado. Según las autoridades, la estructura es “una de las estructuras criminales con mayor capacidad de afectación en el sur de Bolívar y áreas aledañas”.

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