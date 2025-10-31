A la cárcel miembros de la Armada por presunta complicidad con narcotraficantes en Nariño

Los imputados son los cabos de Infantería de Marina Pedro José Pérez López y Carmelo de Jesús Vergara Mercado, y el marinero primero Henry Junior Ahumada Rodríguez. Foto: Fiscalía

La Fiscalía destapó un presunto entramado de corrupción dentro de la Armada Nacional, que habría favorecido a narcotraficantes que operan en las costas del Pacífico nariñense. Según el ente acusador, los uniformados hicieron parte de un esquema criminal que entregaba información reservada sobre operaciones militares y rutas marítimas a un grupo delincuencial conocido como Los Radaristas.

Los involucrados son los cabos de Infantería de Marina Pedro José Pérez López y Carmelo de Jesús Vergara Mercado, y el marinero primero Henry Junior Ahumada Rodríguez. Ellos habrían recibido pagos ilícitos a cambio de alertar a la organización sobre la ubicación de unidades navales que vigilaban el tránsito de embarcaciones con droga en Tumaco (Nariño).

La Fiscalía señaló que Ahumada Rodríguez, en su rol de radarista, habría recibido COP 40 millones por alertar sobre la ubicación exacta de un grupo anfibio de la fuerza naval y permitir la salida de una lancha con cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica.

Entre tanto, Pérez López y Vergara Mercado habrían intervenido en operaciones para que motonaves incautadas regresaran al control de la estructura criminal, así como entregado detalles de patrullajes en aguas de Tumaco entre febrero y junio de este año.

Las capturas se realizaron en Tumaco y Cartagena (Bolívar). Ante un juez de control de garantías, un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, cohecho propio, concusión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Ninguno de los hombres aceptó los cargos, pero el juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza la investigación.

