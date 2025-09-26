Armada incautó más de tres toneladas de marihuana a la orilla del río Amazonas

Las tres toneladas y media de marihuana equivalían a la producción y distribución de 581.664 dosis, según las autoridades. Foto: Armada de Colombia

La Armada de Colombia incautó tres toneladas y media de marihuana tipo “creepy”, en El Encanto (Amazonas). Según las autoridades, la droga pertenecía al grupo armado Comandos Frontera, que se lucra con el tráfico de estupefacientes en la región.

Esta es la incautación más grande reportada en la historia de la Fuerza Naval en el Amazonas. La droga estaba avaluada en más de 19 millones de dólares ($74 mil millones). Según las autoridades, las tres toneladas y media de marihuana equivalían a la producción y distribución de 581.664 dosis.

La incautación se dio en medio de un control nocturno, cundo un Remolcador de la Flotilla Fluvial de la Amazonía detectó en su radar dos “contactos sospechosos”. Las tropas de la Infantería Marina llegaron a la orilla del río Amazonas, donde fueron abandonadas las dos embarcaciones artesanales tipo arawana.

En el interior de las embarcaciones, las autoridades encontraron compartimientos ocultos con doble fondo en los que había 117 costales que contenían 3.504 paquetes rectangulares “con características de color y olor similares a la marihuana”.

Las unidades llegaron hasta el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), donde la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), de la Policía Nacional, realizó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), determinando que, en efecto, se trataba de la droga.

