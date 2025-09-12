A la cárcel mujer señalada de asesinar a tres de sus parejas sentimentales en el Eje Cafetero Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Sandra Tatiana Mosquera Mosquera, una mujer de 32 años señalada de asesinar a tres de sus parejas sentimentales en el Eje Cafetero. Además, la mujer es investigada por haber atacado con arma blanca a su hermano, a quien habría dejado gravemente herido.

La historia criminal de Mosquera salió a la luz por los hechos ocurridos el 21 de abril de 2024 en Anserma (Caldas). Según la Fiscalía, la mujer fue la última persona en ver con vida a su pareja sentimental, quien había salido de un billar para dirigirse a su residencia. Días después, la comunidad reportó el hallazgo de partes del cuerpo de la víctima en el sector El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, en zona rural del municipio.

Un informe de Medicina Legal estableció que el hombre había sido sometido a golpes contundentes y múltiples heridas con arma cortopunzante que le causaron la muerte. Posteriormente, fue desmembrado y sacado de la vivienda en dos maletas.

Lea: Liberan al hijo del gerente de la licorera del Cauca, secuestrado hace diez días

“En la zona rural del municipio de Anserma, cerca de Lázaro, en los cuales en dos lugares distantes, al menos dos kilómetros uno de otro, fueron hallados inicialmente las extremidades y luego el cuerpo y el tronco y la cabeza. Se estableció entonces que este ciudadano fue muerto de manera violenta y como está acreditado en el derecho civil de defunción, y obviamente obra también la inspección técnica de las partes del cuerpo que fueron halladas y entregados a medicina legal para determinar la causa de la muerte violenta”, detalló el fiscal del caso.

La investigación también reveló que Mosquera se apoderó de la motocicleta de su compañero sentimental, la cual vendió por un millón de pesos. Con estas pruebas, un fiscal seccional la imputó por los delitos de homicidio y hurto calificado agravados.

Aunque el proceso judicial comenzó por el crimen en Anserma, la Fiscalía amplió las pesquisas y encontró evidencias que vincularían a la mujer con otros dos homicidios ocurridos en Risaralda, en los municipios de Pereira y Santuario (Risaralda).

A esto se suma un episodio adicional: Mosquera está siendo investigada por el ataque con arma cortopunzante contra su hermano, quien sobrevivió, pero resultó con serias lesiones. El caso está en etapa de indagación respecto a los otros homicidios atribuidos a Mosquera.

Lea también: Nueva investigación contra forense que cobraba por entregar información de cuerpos

El juez de control de garantías acogió la solicitud del ente acusador y determinó que, por la gravedad de los hechos y el riesgo para la comunidad, Mosquera debe permanecer en prisión mientras avanzan las investigaciones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.