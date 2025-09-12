Liberan al hijo del gerente de la licorera del Cauca, secuestrado hace diez días

Entidades como la guardia indígena y el Ejército colaboraron en la búsqueda del joven, que permaneció diez días secuestrado. Foto: CNMH - Jair Cerón

A través de un comunicado prensa, la alcaldía de Miranda (Cauca), anunció la liberación del joven de 17 años, Samuel Londoño Escobar, hijo de Élmer Samuel Londoño Ortega, gerente de la licorera del Cauca y exalcalde de ese municipio.

El joven había sido secuestrado el pasado 2 de septiembre, sobre la vía que comunica los municipios de Miranda y Florida, cuando se movilizaba en una motocicleta. Según señalaron algunos testigos en su momento, sujetos armados lo interceptaron, lo hicieron bajar del vehículo y se lo llevaron.

“Nos unimos al regocijo de su familia, a quien extendemos un abrazo fraterno en este momento de felicidad por tener a Samuel de vuelta en casa”, aseguró la alcaldía de Miranda, luego de que el menor estuviera diez días secuestrado.

Asimismo, en el comunicado agradecieron a quienes se unieron en oración por la vida de Londoño Escobar. Además, la alcaldía hizo un llamado urgente al cese de la violencia en el territorio: “Que este hecho sea un paso firme hacia la anhelada paz”.

Pese a que aún se desconoce quienes fueron los responsables del secuestro del menor y las condiciones en las que se dio la liberación, en la zona hacen presencia los frentes Dagoberto Ramos y 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

