No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Liberan al hijo del gerente de la licorera del Cauca, secuestrado hace diez días

El menor había sido secuestrado diez días atrás, mientras recorría la vía que comunica los municipios de Miranda y Florida (Cauca). Hasta ahora se desconoce la identidad de sus captores.

Redacción Judicial
12 de septiembre de 2025 - 12:03 p. m.
Entidades como la guardia indígena y el Ejército colaboraron en la búsqueda del joven, que permaneció diez días secuestrado.
Entidades como la guardia indígena y el Ejército colaboraron en la búsqueda del joven, que permaneció diez días secuestrado.
Foto: CNMH - Jair Cerón
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A través de un comunicado prensa, la alcaldía de Miranda (Cauca), anunció la liberación del joven de 17 años, Samuel Londoño Escobar, hijo de Élmer Samuel Londoño Ortega, gerente de la licorera del Cauca y exalcalde de ese municipio.

El joven había sido secuestrado el pasado 2 de septiembre, sobre la vía que comunica los municipios de Miranda y Florida, cuando se movilizaba en una motocicleta. Según señalaron algunos testigos en su momento, sujetos armados lo interceptaron, lo hicieron bajar del vehículo y se lo llevaron.

Vínculos relacionados

El intento del exjefe paramilitar “Don Berna” para quedar libre en Estados Unidos
Nueva investigación contra forense que cobraba por entregar información de cuerpos
Imputan al almirante (r) Guillermo Barrera por presunto montaje contra un militar

Lea: ¿Quién es el general Garzón, relacionado con narcotráfico y retirado por orden de Petro?

“Nos unimos al regocijo de su familia, a quien extendemos un abrazo fraterno en este momento de felicidad por tener a Samuel de vuelta en casa”, aseguró la alcaldía de Miranda, luego de que el menor estuviera diez días secuestrado.

Asimismo, en el comunicado agradecieron a quienes se unieron en oración por la vida de Londoño Escobar. Además, la alcaldía hizo un llamado urgente al cese de la violencia en el territorio: “Que este hecho sea un paso firme hacia la anhelada paz”.

Le puede interesar: Investigan funcionarios judiciales por supuestos cobros ilegales de millonarios títulos

Pese a que aún se desconoce quienes fueron los responsables del secuestro del menor y las condiciones en las que se dio la liberación, en la zona hacen presencia los frentes Dagoberto Ramos y 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Cauca

Licorera del Cauca

Joven de 17 años secuestrado

Conflicto armado

Disidencias de las Farc

ELN

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar