A la cárcel presunto coordinador de homicidios del Clan del Golfo en Bajo Cauca antioqueño

Es señalado por las autoridades de haber sido sicario del grupo armado y luego haber ascendido a coordinador de múltiples crímenes. Foto: Fiscal

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Un hombre señalado de ser el principal coordinar de homicidios y otras actividades delictivas del Can del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño fue enviado a prisión. Se trata de Juan David Pineda Vargas, a quien las autoridades señalan de haber sido sicario del grupo armado y luego haber ascendido a coordinador de múltiples crímenes.

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De acuerdo con la Fiscalía, el hombre habría participado en distintos delitos especialmente en zonas como Zaragoza, El Bagre y otras poblaciones del Bajo Cauca antioqueño. Según la investigación, Pineda Vargas habría sido sicario del Clan del Golfo desde 2024. A finales de ese mismo año habría sido designado líder urbano.

Dentro de las nuevas responsabilidades que tuvo dentro del grupo armado estaban la coordinación de homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, tráfico de estupefacientes y extracción ilegal de minerales. Asimismo, era el encargado de recopilar información sobre movimientos de la fuerza pública en la zona.

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Las pruebas apuntan a que en agosto de 2024 se trasladó con otros hombres armados a una vivienda ubicada en la vereda Cacales, en El Bagre, y secuestró a un hombre que fue llevado al sector conocido como La Arenosa, donde fue amarrado de manos y torturado para que revelara información sobre una agrupación rival.

EL hombre, dicen las autoridades, finalmente fue asesinado. Su cuerpo fue hallado al día siguiente, el 6 de agosto de 2024. Pineda Vargas, al parecer, fotografió el cuerpo para reportar a sus superiores la ejecución del crimen.

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Al hombre se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de líder, secuestro simple agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Pineda Vargas no aceptó los cargos y un juez de control de garantías lo envió a prisión preventiva, mientras avanza el proceso en su contra.

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