Niegan tutelas y dejan en firme condenas contra exDAS por tortura a Claudia Julieta Duque

La decisión llega pocos días después de que, el pasado 26 de junio, la periodista Claudia Julieta Duque advirtiera públicamente sobre el riesgo de que las condenas quedaran en la impunidad.

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La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas contra el exsubdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Emiro Rojas Granados, y el exdetective de inteligencia Néstor Javier Pachón Bermúdez.

El alto tribunal negó las acciones de tutela con las que ambos buscaban tumbar el fallo que los declaró responsables de los delitos de tortura y concierto para delinquir por las persecuciones contra la periodista Claudia Julieta Duque, como represalia por sus investigaciones sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido en 1999.

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Con esta decisión, se mantienen las condenas que la Sala de Casación Penal había ratificado en octubre de 2025, por lo que únicamente queda pendiente la captura de Pachón Bermúdez, quien permanece prófugo de la justicia. Según conoció El Espectador dentro del trámite de tutela, el exdetective aseguró estar a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde febrero de 2026.

La decisión llega pocos días después de que, el pasado 26 de junio, la periodista Claudia Julieta Duque advirtiera públicamente sobre el riesgo de que las condenas quedaran en la impunidad. La periodista envió una carta al presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, en la que alertó que las dos tutelas promovidas por los exfuncionarios llevaban cerca de cuatro meses sin ser resueltas en primera instancia.

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En esa comunicación, Duque aseguró que los recursos buscaban “dejar sin piso” las decisiones judiciales que ya habían quedado en firme. Además, solicitó el cambio de magistrado ponente del proceso, entonces a cargo del magistrado Francisco Ternera, petición que, según afirmó, no obtuvo respuesta.

La periodista también expresó su preocupación porque, en la tutela presentada por Pachón Bermúdez, este solicitó que se le investigara por una presunta filtración de información reservada, lo que, a su juicio, constituía un nuevo episodio de revictimización.

Para Duque, las tutelas estaban siendo utilizadas como una “cuarta instancia” para reabrir un debate que ya había sido resuelto por la justicia. Incluso señaló que, pese a permanecer prófugo, Pachón Bermúdez aportó dentro del expediente una dirección en la que manifestó encontrarse.

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La condena contra Emiro Rojas Granados y Néstor Javier Pachón Bermúdez fue ratificada por la Corte Suprema en octubre de 2025, al concluir que ambos participaron en la tortura psicológica ejercida durante varios años contra Claudia Julieta Duque. Por el caso de la periodista, actualmente existen seis condenas ejecutadas.

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