A la cárcel presunto integrante del Clan del Golfo señalado de homicidio, secuestro y abuso

Se trata de Joan Sebastián Agudelo Florián, alias Pablo, presunto integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda. Foto: Fiscalía

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Fue enviado a prisión Joan Sebastián Agudelo Florián, alias Pablo, presunto integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo. El hombre es señalado de, supuestamente, participar en homicidios, desapariciones y casos de violencia sexual en el Bajo Cauca antioqueño.

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De acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, alias Pablo sería el encargado de retener y trasladar a personas señaladas de colaborar o conocer información sobre otros grupos armados ilegales para que entregaran información.

También, estaría involucrado en la desaparición de un hombre el 3 de febrero de 2023. La víctima fue sacada de su vivienda, en el barrio 20 de Julio de El Bagre (Antioquia), y llevada a una zona rural de Zaragoza, donde, al parecer, fue golpeada e interrogada durante varias horas. Hasta el momento no se conoce su paradero.

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Asimismo, se le investiga por el secuestro y asesinato de un habitante del corregimiento La Palizada de El Bagre, el 7 de julio de 2013; y del abuso sexual en abril de 2023 de una mujer que permaneció encerrada durante tres días en una finca, siendo sometida a tratos crueles y degradantes por no responder a los insistentes cuestionamientos en su contra.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de homicidio, secuestro simple, concierto para delinquir, desaparición forzada, acceso carnal violento y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, todas las conductas agravadas. Sin embargo, no aceptó los cargos.

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