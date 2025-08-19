Llegan más de 300 soldados a la zona del Micay para combatir disidencias

300 soldados desembarcan en los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay del municipio de El Tambo. Foto: Ejército Nacional

Con apoyo de la Policía, el Ejército realizó el desembarco de más de 300 soldados con entrenamiento especial para combatir a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, en los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay del municipio de El Tambo (Cauca).

Además de los soldados, la fuerza pública usará helicópteros UH-60 Black Hawk, vehículos blindados, aeronaves no tripuladas y artillería. Todo, en el marco del despliegue de la Operación Perseo II, iniciativa militar que busca contrarrestar la presencia de grupos armados al margen de la ley.

Según el comunicado presentado en redes sociales, el despliegue y desarrollo de estas operaciones se “realizan para debilitar y afectar las estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de las comunidades en la región”. Asimismo, aseguran que estos corregimientos son zonas estratégicas para la estructura criminal.

Además, el Ejército, aseguró que trabajan de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana para “debilitar y afectar las estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de las comunidades en la región”.

Por otro lado, el pasado 23 de junio la Tercera División del Ejército confirmó que, junto a la Policía, logró el rescate de 57 militares que llevaban más de 24 horas privados de su libertad en la vereda La Hacienda, en el municipio de El Tambo.

Sobre la retención de los militares, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció una posible instrumentalización de comunidades del Cauca, incluidas las del cañón del Micay, por parte de las disidencias de las Farc, para adelantar acciones en contra de la Fuerza Pública.

“Esta conducta constituiría graves delitos como ataque a servidor público y secuestro extorsivo, cuyas penas pueden superar los 40 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal colombiano”, aseguró el funcionario público.

En abril pasado, el general Federico Mejía, entonces comandante de la Tercera División del Ejército, con jurisdicción en el departamento del Cauca mencionó al diario El Espectador que, a pesar de la presencia de la fuerza pública, siguen existiendo retrasos evidentes en compromisos hechos por el Estado.

Asimismo, el general Erik Rodríguez, segundo comandante del Ejército, señaló: “El territorio no se recupera solo con soldados. Nosotros vamos, estabilizamos la región y generamos las condiciones para que los servicios esenciales del Estado lleguen a esa población, pero solo con nuestra presencia no se estabiliza zona”.

