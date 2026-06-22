A la cárcel presunto responsable de asesinato de exconcejal de Becerril (Cesar)

De acuerdo con las pruebas que ha recopilado hasta el momento la Fiscalía, Moreno Anillo sería responsable del ataque en el que murió el exconcejal Ronny Andrés Vargas. Foto: AFP

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Un hombre, señalado de ser el presunto responsable de la muerte de un exconcejal de Becerril (Cesar) fue enviado a prisión. Se trata de Esteban Alexander Moreno Anillo, a quien se le imputaron cuatro cargos relacionados con el crimen.

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De acuerdo con las pruebas que ha recopilado hasta el momento la Fiscalía, Moreno Anillo sería responsable del ataque en el que murió el exconcejal Ronny Andrés Vargas. En esos hechos, también resultó herida otra persona.

Señala el ente investigador que los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2025 en un establecimiento público de Becerril (Cesar). A ese lugar llegó el presunto asesino acompañado de otro hombre, al parecer, “portando armas de fuego con las que se cree disparó contra un exconcejal de esa localidad. Producto del ataque la víctima murió y un familiar suyo resultó herido”.

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Moreno Anillo estaba bajo el poder de las autoridades desde el pasado 14 de junio, cuando fue capturado en un centro comercial de Valledupar (Cesar). Durante su captura, el presunto asesino se identificó con un documento falso que fue detectado por la Policía.

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El ente investigador le imputó a Moreno Anillo los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación, o porte de arma de fuego o municiones, homicidio en grado de tentativa y falsedad personal. Sin embargo, no aceptó ninguno y el juez del caso optó por enviarlo a prisión de manera preventiva.

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