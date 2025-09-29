Capturan a alias “Daniel”: líder de Comandos de Frontera y de los más buscados en Caquetá

Contra alias “Daniel” existía una orden judicial desde 2024 por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

José Jeremías Echeverry, alias “Daniel”, considerado uno de los líderes de las disidencias de Comandos de Frontera, fue capturado en Putumayo en una operación militar y policial. Echeverry era buscado por homicidios selectivos, extorsiones y desplazamientos forzados que afectaron durante años a comunidades rurales de Caquetá y Putumayo.

Tropas de la Vigésima Séptima Brigada del Ejército, adscrita a la Sexta División, junto al Gaula Militar Putumayo y la Policía, fueron las encargadas del operativo que terminó con la captura del hombre que hacía parte del cartel de los más buscados en Caquetá.

Las autoridades señalaron que contra alias “Daniel” existía una orden de captura vigente desde 2024 por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado. Según la investigación, no solo dirigía una comisión armada dentro de los Comandos de Frontera, sino que tenía bajo su mando acciones de control en corredores estratégicos vinculados al narcotráfico.

Lea: La DEA y autoridades colombianas realizaron extinción de dominio a bienes de narcotraficantes

¿Quién es alias “Daniel”?

Su carrera delictiva inició en 2018 como guerrillero raso bajo las órdenes de alias “Oso” en La Montañita (Caquetá). Ese mismo año habría participado en los asesinatos de líderes sociales en los municipios de Doncello, El Paujil y La Montañita. En 2019 amplió su radio de acción con operaciones de control territorial y restricciones de movilidad en veredas como Sabaleta y Fraguita, además de sectores de Puerto Guzmán (Putumayo).

Entre 2020 y 2023 se consolidó como responsable del cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes y transportadores para alimentar las finanzas del grupo armado. En ese periodo asumió un papel central en la comisión de finanzas de la disidencia. Para 2021 fue nombrado reemplazante de guerrilla y dos años después alcanzó la cabeza de las operaciones en San José del Fragua (Caquetá) y Piamonte (Cauca). Su ascenso culminó en 2025, cuando ejercía como líder de guerrilla en el bajo Putumayo.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Daniel” habría ordenado acciones de intimidación, desplazamiento forzado y extorsión contra comunidades campesinas, además de coordinar homicidios selectivos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz.

Por estos crímenes su nombre fue incluido en el cartel de los más buscados de Caquetá dentro del Plan Themis, con una recompensa de hasta $500 millones por información que permitiera su ubicación y captura. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también le atribuyó el asesinato de la líder social María Isabel Ramos Álzate, ocurrido el 3 diciembre 2023 en Solita (Caquetá).

𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋’, 𝐀𝐒𝐄𝐒𝐈𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐋Í𝐃𝐄𝐑𝐄𝐒 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄𝐒



En Mocoa Putumayo, nuestra @PoliciaColombia en coordinación con @COL_EJERCITO, apoyados con la @fiscalia, capturó por orden judicial a alias ‘Daniel’ cabecilla del grupo criminal del… pic.twitter.com/FVzt7Ho5g2 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 29, 2025

Lea también: Hombre señalado de asesinar a un investigador del CTI fue judicializado

“Con su captura avanzamos en la protección de líderes sociales y en el debilitamiento de estructuras criminales que afectan a Caquetá y Putumayo”, señaló el jefe de cartera. Alias “Daniel” fue puesto a disposición de la Fiscalía 10 Local de la Unidad Especial de Investigación en Florencia (Caquetá), que se encargará de adelantar el proceso penal en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.