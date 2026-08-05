Abelardo de la Espriella no invitó a su posesión a Alejandro Ramelli, presidente de la JEP

A través de una carta, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, invitó recientemente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a una reunión para fortalecer el diálogo institucional. No han recibido respuesta. Foto: Archivo Particular

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Por primera vez desde la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su entrada en funcionamiento, esa instancia de justicia transicional no participará en la posesión del presidente de la República de Colombia. El actual presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, no fue invitado al acto de toma de posesión de Abelardo de la Espriella, este 7 de agosto en Cali.

Tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella, en junio pasado, el magistrado Alejandro Ramelli se ha dirigido a él en distintos espacios para invitarlo a conversar sobre el futuro de esa instancia creada con el Acuerdo de Paz de 2016. Pero el presidente electo no ha atendido su llamado y ahora también lo dejo por fuera de la lista de invitados a la ceremonia de toma de mando.

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La decisión del presidente electo y de su equipo de protocolo de dejar por fuera de la lista al presidente de la JEP se da en medio de las tensiones por la oposición de Abelardo de la Espriella con esa instancia. Incluso, durante su campaña habló de “desmontarla” porque “no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación”, como lo dijo en su momento en entrevista con Caracol Radio.

Expertos han señalado que eliminar la JEP no es posible porque hace parte de la Constitución Política y para hacerlo habría que reformarla. Además, cumplir el Acuerdo del 2016 es un deber del Estado, sin importar de qué posición política sea quien esté en la Casa de Nariño. El magistrado Alejandro Ramelli, por su parte, ha dicho que no se sienten incluidos en el diálogo del nuevo presidente con los representantes del sector justicia.

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“Hemos venido haciendo la invitación a conversar directamente; incluso enviamos una carta formal. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”, le dijo el presidente de la JEP a El País en una entrevista reciente sobre las respuestas del presidente electo a esa intención de hablar sobre lo que se viene para esa instancia, especialmente en materia presupuestal.

Pero Ramelli no es la única personalidad que no fue invitada por De la Espriella a su posesión. La lista la completan dos expresidentes de la República: Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. Y una excandidata presidencial que, tras ser derrotada en la primera vuelta electoral, tardó solo minutos en expresar públicamente su decisión de apoyarlo a la Presidencia: Paloma Valencia.

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Sobre Samper, la razón por la que De la Espriella no lo habría invitado, según Semana, serían los cuestionamientos por el posible ingreso irregular de casi USD 6 millones del cartel de Cali a su campaña presidencial de 1994. Un caso conocido como el “proceso 8000″. Sobre la exclusión de Santos, el motivo sería la oposición al Acuerdo de Paz con las antiguas Farc que el expresidente firmó en 2016.

Justo esa negociación de paz fue la que le dio vida a la JEP, la instancia de justicia transicional que dejará de presidir en un par de meses el magistrado Alejandro Ramelli. Por su presidencia en estos años han pasado los magistrados Patricia Linares Prieto (2017 a 2020), Eduardo Cifuentes Muñoz (2020 a 2022) y Roberto Carlos Vidal López (2022 a 2024).

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A diferencia del magistrado Ramelli, los togados Linares y Cifuentes sí tuvieron una silla como invitados a las posesiones de Iván Duque (2018) y Gustavo Petro (2022). Sin embargo, para la toma de mando de Abelardo de la Espriella, la JEP quedó por fuera, mientras que los presidentes de las altas cortes sí fueron invitados. Incluso, tras su elección, De la Espriella sostuvo un “encuentro informal” con representantes de la cúpula de la justicia.

El magistrado Ramelli le envío una carta para tener esa conversación. “En el marco de la Constitución, de la separación de poderes y con pleno respeto a la autonomía judicial, podemos tener un diálogo institucional, constructivo, formal sobre la JEP dentro de las competencias y separación de poderes”, dijo el tocado en una entrevista reciente. Pero no ha tenido respuesta a la misiva.

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