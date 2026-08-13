Defensoría dice que albergue en Quibdó es precario para atender a víctimas del terremoto

La defensora Iris Marín Ortiz habló con las personas en Quibdó para transmitir a las autoridades competentes las necesidades más importantes en medio de la crisis por el terremoto. Foto: Defensoría del Pueblo

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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortíz, visitó el departamento del Chocó en medio de la crisis por el terremoto de magnitud 7,4 que se presentó el pasado 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar. La directora de la entidad conoció de primera mano las condiciones en las que se encuentran las comunidades y advirtió que los albergues son precarios.

Durante su visita, la jefa de la Defensoría del Pueblo habló con la comunidad y visitó los barrios El Futuro 1 y Medrano, la Universidad Tecnológica, el Hospital San Francisco de Asís, así como otras de las zonas más golpeadas por el terremoto. Señaló que es urgente plantear alivios económicos y soluciones de vivienda para los cientos de familias afectadas por el evento natural.

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Uno de los puntos en los que hizo énfasis la Defensoría tras su visita es el del albergue que se habilitó en el Coliseo de Boxeo de Quibdó para atender a quienes perdieron sus viviendas. La defensora señaló que, si bien es una medida de emergencia, “es precario para la cantidad de familias, no hay suficientes colchonetas, tampoco tienen unos espacios diferenciados por familias”.

También señaló que es importante avanzar con celeridad en los censos de personas afectadas para tener certeza de la magnitud de la tragedia, que también afectó a funcionarios de la propia Defensoría que perdieron enseres o tuvieron afectaciones en sus viviendas. Incluso, la propia sede regional de la entidad se vio afectada por cuenta del movimiento telúrico.

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La defensora Marín Ortiz señaló que estuvo reunida con el alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños Pino, para coordinar los asuntos urgentes para atender la crisis: el censo de personas afectadas, el mejoramiento de condiciones en el albergue y garantizar en la medida de lo posible el servicio educativo. “Sabemos que es una dificultad muy grande, pero hay que pensar formas para que los niños estén ocupados y puedan retomar sus estudios”, expresó.

Agregó luego de revisar la situación en el sitio que atiende a 139 heridos: “En el tema de salud hay una organización importante, una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las instancias. Sin embargo, el hospital tiene una sobreocupación del 160%, tiene una planta de luz, pero necesita una conectividad estable y mayor accesibilidad a internet”.

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Tras su diálogo con los habitantes de Quibdó, la defensora Marín Ortiz señaló que una de sus necesidades y peticiones más importantes es la atención psicosocial, especialmente para niñas, niños y adolescentes. “Están muy afectados, no solo en su salud física, sino también en su salud emocional”, detalló la jefa de la Defensoría del Pueblo.

“Vemos una solidaridad enorme de toda la gente chochoana, que ha resuelto y se ha ayudado de muchas maneras. También un sufrimiento muy grande”, expresó la defensora Marín Ortiz desde Quibdó. También destacó la importancia de que hayan terminado las labores de rescate, porque marcan el cierre de una etapa de la crisis y el inicio de la recuperación de la región.

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Asimismo, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que, en caso de declarar la emergencia económica y social por el terremoto, se busquen caminos para que la gente acceda a créditos. “Aquí la gente se endeuda mucho para comprar vivienda, pero con créditos de libre inversión y no créditos hipotecarios por problemas de titularidad de la tierra, entonces no van a tener algunos beneficios”, señaló la defensora Marín Ortiz.

Hizo un llamado urgente para que las autoridades competentes, con apoyo de la propia Defensoría del Pueblo, visiten 32 asentamientos indígenas del municipio de Quibdó a los que aún no ha llegado ningún funcionario del Estado a verificar la situación tras el terremoto. “Es importante que se hagan los censos y la estimación de los daños en todo el departamento”, dijo.

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Sobre la situación en el Litoral del San Juan, al extremo sur del departamento del Chocó y desde donde se ha tenido poca información sobre la situación tras el terremoto, la defensora pidió tomar las medidas necesarias para acceder a información consolidada sobre el estado de la situación y las personas afectadas. “Es urgente avanzar en identificar quién es la gente que más necesita atención”, señaló la defensora Marín Ortiz.

Concluyó refiriéndose a las diferencias que hay entre las cifras de la tragedia reportadas por el Gobierno Nacional y los datos que tienen las autoridades en el territorio. Por eso insistió en que avanzar en los censos de personas afectadas en todos los municipios, no solo de Chocó, sino también de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, es fundamental para tener un panorama claro de la crisis.

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