Abren investigación disciplinaria a Lina Garrido por requisitos para dirigir la ANT

"Determinar si el requisito de la experiencia relacionada que exigen los manuales de funciones para acceder al cargo de director general de Agencia fue cumplido y se…

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Lina Garrido, actual directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por el presunto incumplimiento de requisitos para ocupar ese cargo. El documento del Ministerio Pública detalla que la queja está relacionada con que los documentos que presentó Garrido no acreditan la experiencia exigida.

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"Determinar si el requisito de la experiencia relacionada que exigen los manuales de funciones para acceder al cargo de director general de Agencia fue cumplido y se demostró mediante documentos que reflejan la realidad fáctica de la experiencia que se dijo acreditar", se lee en el documento de la Procuraduría.

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En ese sentido, la entidad ordenó practicar pruebas y solicitar a la ANT que, en el término de cinco días, remita el certificado laboral de Lina María Garrido en el que conste la fecha de designación y posesión, su salario para 2026 y las funciones que desempeñó.

En términos de la queja, los documentos aportados por Garrido Marín para tomar posesión del cargo de director de la Agencia Nacional de Tierras no responden a la realidad, específicamente, los certificados suscritos por la Asociación de Ganaderos de la Sabana, y del abogado José Manuel Garcés Castañeda.

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"El cargo de Dirección Estratégica, la gestión institucional y desarrollo agrario de la Asociación de Ganaderos de la Sabana no existe en esa organización; las certificaciones aportadas para demostrar la experiencia para el cargo fue copiada de los manuales de funciones de la ANT a efectos de hacerlas compatibles sin que Garrido Martín hubiese desempeñado o desarrollado actividades descritas", señala el documento.

En ese contexto, la Procuraduría también ordenó la inspección disciplinaria en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de la Sabana.

Además de la investigación que anunció la Procuraduría, el Consejo de Estado también admitió para estudio una demanda que presentó la congresista Daniela Beltrán para tumbar el decreto con el que Lina Garrido llegó a la ANT el pasado 10 de agosto de 2026.

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