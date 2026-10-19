Fiscalía imputará el delito de homicidio contra Zulma Guzmán por envenenamiento con talio

La solicitud incluye que la audiencia se adelante de manera virtual para que Guzmán se conecte desde Reino Unido mientras avanzan con la extradición hacia Colombia.

La Fiscalía General de la Nación anunció que ya se radicó la solicitud de imputación contra Zulma Guzmán, señalada en el caso de envenenamiento con talio a tres menores de edad en Bogotá. Según detalló el ente investigador, los delitos que se le imputarán será homicidio y tentativa de homicidio.

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La mujer es señalada por el ente investigador como presunta responsable del envenenamiento de tres menores y un adulto en Bogotá, ocurrido el 4 de abril de 2025. Según información recopilada por este diario, un día antes de los hechos, un domiciliario presuntamente contratado por Guzmán llegó a la casa de la familia De Bedout para entregar unas frambuesas que, aparentemente, eran un obsequio para la familia.

Estas frambuesas habían sido contaminadas con talio, un metal altamente peligroso cuyos efectos pueden ser letales al ser ingerido. Las víctimas presentaron síntomas de intoxicación y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde dos de las niñas, de 13 y 14 años, fallecieron.

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Según información entregada por la Fiscalía, “la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por talio, en el contexto del consumo de alimentos (frutas bañadas en chocolate) durante una reunión de adolescentes (…). Por lo anterior, la manera de muerte corresponde a un homicidio, toda vez que es muy infrecuente la intoxicación por este tipo de elementos y particularmente el talio es altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro, por lo que se infiere que fue agregado intencionalmente a los alimentos”.

Sobre Guzmán, se supo que después de las muertes de las menores estuvo en varios países, como Argentina, Brasil y Reino Unido. Tras ocho meses de investigación, el 5 de diciembre de 2025, la Fiscalía señaló por primera vez a Guzmán como presunta responsable de envenenar las frambuesas con el metal tóxico. Zulma Guzmán fue hallada el pasado 17 de diciembre de 2025 en el río Támesis y detenida mediante circular roja de Interpol.

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