Admiten denuncia contra Pizarro y Petro por presuntos contratos por favores sexuales

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Al despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Corte Suprema de Justicia, llegó una denuncia sobre el caso de supuestos contratos a cambio de favores sexuales. La Sala de Instrucción del alto tribunal admitió la denuncia para estudio. El recurso fue interpuesto contra la congresista María José Pizarro y contra el expresidente Gustavo Petro, durante su periodo como senador, según detalló la Corte Suprema.
Sobre ese caso, el presidente de la Corte Suprema se refirió al tema en un reciente pronunciamiento. “Entiendo que las denuncias que se han hecho son por un tiempo en que fue congresista, eso es de conocimiento de la sala especial de institución de la Corte Suprema. Ha llegado una información, habrá que esperar esa información que puede revelar a la persona, al magistrado que le correspondió ese caso que es el doctor Fonseca, ya mirará y qué actuaciones toma y se amplía la denuncia: Si llama a una versión, si se hace una vinculación formal, pero apenas está justo en esta etapa en el proceso investigativo, dependiendo del material que se tenga y la robustez de las pruebas ya el magistrado instructor mirará qué acción toma”, señaló el magistrado Mauricio Lenis.
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La denuncia que admitió para estudio la Corte Suprema se conoce justo en medio de la polémica tras las declaraciones de Deicy Jiménez sobre supuestos servicios sexuales a cambio de contratos en entidades del Estado. En entrevista con Semana, la mujer dijo que existió una red de entre 30 y 40 mujeres que tenían contratos con el Estado con los que presuntamente se pagaban encuentros sexuales. Además, Jiménez afirmó que, cuando Gustavo Petro era senador, le pidió comprar y transportar droga.
Por todos estos hechos, la Fiscalía confirmó a este diario que el pasado 23 de octubre se abrió una noticia criminal relacionada con las posibles irregularidades que se habrían presentado en el Dapre y en otras entidades públicas durante el gobierno anterior. “Aquí entra lo que ha sido divulgado públicamente como la presunta contratación irregular de mujeres, lo manifestado por Angie Rodríguez y otros hechos”, señalaron fuentes de la Fiscalía.
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En este proceso, el vicefiscal Gilberto Guerrero señaló que Jiménez será llamada a la Fiscalía en calidad de testigo. "Esto ocurre con personas que hacen manifestaciones públicas donde ellas incluso están incriminándose a sí mismas. En ese caso no debemos llamarlos a entrevistas juradas, sino ternemos que llamarlas, porque tienen derecho a guardar silencio, a un interrogatorio de indiciado, que es una cosa distinta", explicó el vicefiscal.
Por su parte, la Procuraduría también abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. La indagación está relacionada con una presunta extralimitación de funciones, acoso y violencia de género que se habrían presentado en el marco de contratos y órdenes de prestación de servicios.
Petro se refirió al “intento” de la revista Semana de invadir su “vida íntima y sexual” y sostuvo: “Nunca he cometido delitos en mi vida sexual. Creo que, sin el poder de quienes pagan por esas entrevistas, no buscarían invadir mi vida íntima y sexual. El intento de invadir la vida íntima de las personas acaba con la libertad de cualquier ser humano en Colombia. Por eso, nunca he utilizado en mis debates las situaciones sexuales o amorosas de mis rivales”. Asimismo, señaló: “Dado su fracaso (el de Semana) en demostrar actos de corrupción en mi vida pública, ahora se meten en lo que creen que ha sido mi vida sexual hasta el momento”.
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jairo(20827)•Hace 2 horasLa denuncias no se admiten, se reciben y se decide si se investiga o secdicta auto inhibitorio o se archiva por falta de fundamento. Son las demandas las que se admiten o rechazan.
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osvito(10170)•Hace 3 horasCortinas de humo y narrativas de la gran burguesa y sus medios y sus lacayos del ejecutivo para acabar con Petro y María José y de paso tapar el malestar que ha causado Abelardo con su mafiofachismoclerical que destruye la constitución y la paz mental de los colombianos todos los dias.
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antonio(7747)•Hace 3 horasY Juliana Guerrero ?? y Gabriela Muñoz Olaya..no te dicen nada. No hay peor petroñero que el que no quiere ver.
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antonio(7747)•Hace 3 horasY Juliana Guerrero ?? y Gabriela Muñoz Olaya, recuerdan su foto al lado de Petro, con ese vestido forrado, como dicen los publicistas " anunciar es vender "" y ambas con buenos cargos. No hay almuerzo gratis.
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Diana cp(85842)•Hace 3 horasLa justicia es controlada por la extrema izquierda por eso a pesar de lo abrumador de las pruebas tal vez no les pase nada y hay mucha prensa e instituciones tambien controladas por ellos, todo el mundo vio como metia fajos de billetes en bolsas y resultó el presidente mas abominable dañino incompetente e incapaz
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antonio(7747)•Hace 4 horasPero este par de RATAS no niegan conocer a Deicy Jimenez ni niegan que le hayan dado contratos.. " Todo es persecición de los fascistas ", no tiene como justificar. Y el que " ama " a petro, Gustavo Bolivar calladito.
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Alberto(3788)•Hace 4 horasAlguien muy Poderoso está detrás de este entramado. ¿Por qué solo ahora sale la "denuncia"?
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antonio(7747)•Hace 4 horasEsperemos a ver que dicen las famosas contratistas.
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Lola(15127)•Hace 5 horasIncreíble que la Corte se preste para semejante payasada. Bueno, al menos a Petro lo acusan por hacer el amor como todo un Casanova y no por alianzas con Bacrim, defenderlos o conformar grupos paramilitares. Jajajaja
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antonio(7747)•Hace 4 horasSra si ud cree a petro un casanova, semejante care sapo, siento decirle que ud se come lo que sea. Se ve que está muy necesitada.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 5 horasA Petro lo siguen persiguiendo como si fuera un criminal. ¿Qué paso con Uribe, Duque y los casi 80 días del perdedor de Abelardo roído por el descache y la destrucción de Colombia?
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antonio(7747)•Hace 4 horaslo persiguen como un criminal porque se ROBO $10 mMIL MILLONES de los fondos de la nación para pagarle a abogados para que saquen a la " familia modelo" Petro-Verónica_Nicolas-, pero ya terminó el contrato, los abogados se llevaron los $ 10 MIL MILLONES y los dejaron el la lista. Es dinero del pueblo y debe ser usado para el pueblo. No para solucionar problemas personales de la RATA de petro. Que asco
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Carlos Alfredo(jc2xg)•Hace 5 horasLlegar a estas instancias para acabar con la honra de una persona, sea quien sea, es algo bajo e indignante, refleja la decadencia de un país y de un sector del "periodismo" que está dispuesto a pactar con quien sea para lograr sus retorcidos propósitos.
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cesarc655(66636)•Hace 5 horasCorre la justicia a investigar a los dirigentes de izquierda después de cuatro años de soportar injurias, amenazas y calumnias y no se conocen sino sentencia de retractación, a como de lugar los quieren llevar a la cárcel estos representantes de la derecha, quieren impedir el regreso de la izquierda, ellos saben que Iván Cepeda ganó las elecciones, seguimos firmes con Petro.
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 5 horasLo peor es que a pesar de todas las evidencias, muchas veces visibles para todo el país en diversos eventos públicos, todavía hay petribestias como Juancho 17942 que le creen ciegamente al tusi cocaíno borrachín drogadicto pta añero sugar daddy 40+ mujeres degenerado mala vida y nauseabundo petro. Es realmente inexplicable. Uno camino hasta la puerta del cementerio, pero no sé entierra con el mesías.
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Juancho(17942)•Hace 5 horasInfamias para tapar la corrupción que hacen con los dineros de los afectado por el terremoto, el Fondo Milagro no hace nada y la fundación de la esposa del presidente no presenta las cuentas claras con las técnicas contables generalmente aceptadas.