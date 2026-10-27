Admiten denuncia contra Pizarro y Petro por presuntos contratos por favores sexuales

Sobre ese caso, el presidente de la Corte Suprema se refirió al tema en un reciente pronunciamiento. “Entiendo que las…

Al despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Corte Suprema de Justicia, llegó una denuncia sobre el caso de supuestos contratos a cambio de favores sexuales. La Sala de Instrucción del alto tribunal admitió la denuncia para estudio. El recurso fue interpuesto contra la congresista María José Pizarro y contra el expresidente Gustavo Petro, durante su periodo como senador, según detalló la Corte Suprema.

Sobre ese caso, el presidente de la Corte Suprema se refirió al tema en un reciente pronunciamiento. “Entiendo que las denuncias que se han hecho son por un tiempo en que fue congresista, eso es de conocimiento de la sala especial de institución de la Corte Suprema. Ha llegado una información, habrá que esperar esa información que puede revelar a la persona, al magistrado que le correspondió ese caso que es el doctor Fonseca, ya mirará y qué actuaciones toma y se amplía la denuncia: Si llama a una versión, si se hace una vinculación formal, pero apenas está justo en esta etapa en el proceso investigativo, dependiendo del material que se tenga y la robustez de las pruebas ya el magistrado instructor mirará qué acción toma”, señaló el magistrado Mauricio Lenis.

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La denuncia que admitió para estudio la Corte Suprema se conoce justo en medio de la polémica tras las declaraciones de Deicy Jiménez sobre supuestos servicios sexuales a cambio de contratos en entidades del Estado. En entrevista con Semana, la mujer dijo que existió una red de entre 30 y 40 mujeres que tenían contratos con el Estado con los que presuntamente se pagaban encuentros sexuales. Además, Jiménez afirmó que, cuando Gustavo Petro era senador, le pidió comprar y transportar droga.

Por todos estos hechos, la Fiscalía confirmó a este diario que el pasado 23 de octubre se abrió una noticia criminal relacionada con las posibles irregularidades que se habrían presentado en el Dapre y en otras entidades públicas durante el gobierno anterior. “Aquí entra lo que ha sido divulgado públicamente como la presunta contratación irregular de mujeres, lo manifestado por Angie Rodríguez y otros hechos”, señalaron fuentes de la Fiscalía.

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En este proceso, el vicefiscal Gilberto Guerrero señaló que Jiménez será llamada a la Fiscalía en calidad de testigo. "Esto ocurre con personas que hacen manifestaciones públicas donde ellas incluso están incriminándose a sí mismas. En ese caso no debemos llamarlos a entrevistas juradas, sino ternemos que llamarlas, porque tienen derecho a guardar silencio, a un interrogatorio de indiciado, que es una cosa distinta", explicó el vicefiscal.

Por su parte, la Procuraduría también abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. La indagación está relacionada con una presunta extralimitación de funciones, acoso y violencia de género que se habrían presentado en el marco de contratos y órdenes de prestación de servicios.

Petro se refirió al “intento” de la revista Semana de invadir su “vida íntima y sexual” y sostuvo: “Nunca he cometido delitos en mi vida sexual. Creo que, sin el poder de quienes pagan por esas entrevistas, no buscarían invadir mi vida íntima y sexual. El intento de invadir la vida íntima de las personas acaba con la libertad de cualquier ser humano en Colombia. Por eso, nunca he utilizado en mis debates las situaciones sexuales o amorosas de mis rivales”. Asimismo, señaló: “Dado su fracaso (el de Semana) en demostrar actos de corrupción en mi vida pública, ahora se meten en lo que creen que ha sido mi vida sexual hasta el momento”.

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