Juez concede libertad condicional a exasesor de la Ungrd condenado por caso de corrupción

Se trata de Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la Ungrd y quien intervino en el direccionamiento del contrato de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. El juez cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto concedió el beneficio por un periodo de prueba que iguala el monto de pena…

El primer condenado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) terminará de pagar su condena bajo liberad condicional tras la reciente decisión de un juez de ejecución de penas.

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Se trata de Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la Ungrd y quien intervino en el direccionamiento del contrato de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. El juez cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto concedió el beneficio por un periodo de prueba que iguala el monto de pena que le queda por cumplir.

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"Conceder a favor del señor Pedro Andrés Rodríguez Melo el beneficio de la libertad condicional con un periodo de prueba igual al que le falta para cumplir la pena impuesta. Esto es 35 meses y 15 días", dicta la decisión del juez. Rodríguez permanecía en la cárcel de Pasto.

Por el direccionamiento del contrato con sobrecostos de carrotanques a cambio de recibir COP 1.000 millones, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la sentencia de cuatro años, 10 meses y 19 días de prisión. Esa pena fue el resultado de un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.

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En este contexto, el exasesor jurídico de la Ungrd se convirtió en testigo dentro de varios procesos judiciales que buscan esclarecer irregularidades en millonarios contratos en el escándalo de corrupción. Rodríguez Melo negoció con la Fiscalía y acordó aportar información y pruebas contra 13 personas investigadas en cinco procesos penales.

Según el ente acusador, en su calidad de asesor jurídico de la Unidad, entre junio y diciembre de 2023, tuvo pleno conocimiento de los trámites contractuales de la entidad, incluidos los adelantados por la Subdirección de Manejo de Desastres para la adquisición de asistencia humanitaria de emergencia.

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