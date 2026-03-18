Alertan hackeo a la página de la DIAN para alterar datos de cara a elecciones presidenciales

La Dirección Nacional de Inteligencia alertó sobre la posible extracción de datos sensibles. Foto: Archivo

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La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) acaba de alertar que la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha sido lanco de ataques en los últimos días. Según la entidad, la cadena de intrusiones al sistema hacen parte de una operación para extraer masivamente información sensible.

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En el documento de la DNI señalan que el sistema de la DIAN fue vulnerado el pasado 6 de marzo y que “el análisis de inteligencia técnica indica que estas acciones apuntan a la construcción de un ‘lago de datos’ donde reposa información detallada de nombres, apellidos y cédulas de la ciudadanía colombiana”.

De acuerdo con ese documento, la DNI ha identificado que “este repositorio busca ser utilizado como insumo para alterar datos en las diferentes fuentes y reportes de información electoral del próximo 31 de mayo, tanto en las etapas previas como posteriores a la jornada de votación”.

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Por eso, ante esa amenaza, la DNI “recomienda formalmente a categorización de ‘Infraestructura Crítica Cibernética’ para todo el hardware, software y firmware que intervenga en el conteo de los votos”. La medida, según dice la entidad, “es indispensable para permitir que diversas entidades intervengan en la revisión integral de la seguridad perimetral, las bases de datos y los metadatos de los archivos de audio y registros numéricos que participen directa o indirectamente en la jornada electoral”.

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La Dirección señaló que es necesario que “este proceso de auditoría y aseguramiento cuente con el acompañamiento de una veeduría internacional experta en tareas forenses de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)”. Todo, dicen ellos, para garantizar “la transparencia absoluta y la protección de la voluntad popular en los comicios del 31 de mayo”.

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