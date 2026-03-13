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Procuraduría pide información a RTVC, MinTIC y CNE por denuncias sobre medios en elecciones

Tras denuncias por el posible uso de medios públicos con fines políticos, la Procuraduría solicitó información a RTVC, MinTIC y el CNE, con el objetivo de recopilar información sobre el funcionamiento del sistema de medios públicos.

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Redacción Judicial
13 de marzo de 2026 - 07:51 p. m.
La Procuraduría aclaró que la actuación no busca interferir en la línea editorial de los medios.
La Procuraduría aclaró que la actuación no busca interferir en la línea editorial de los medios.
Foto: Archivo
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Como una actuación “preventiva”, la Procuraduría General de la Nación solicitó información a entidades del orden nacional, como RTVC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto, tras las denuncias relacionadas con el posible uso de medios públicos para la promoción de “determinadas posturas o actores políticos”.

Según el Ministerio Público, la solicitud busca “recopilar información sobre el funcionamiento del sistema de medios públicos, sus mecanismos de gobernanza, supervisión y financiación, así como sobre la observancia de los principios que rigen la actividad electoral y el pluralismo informativo”.

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La Procuraduría señaló que esta actuación se adelanta a través de la Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Esto, en atención a diversos pronunciamientos y denuncias públicas tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, así como de cara a las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 31 de mayo de 2026.

Asimismo, la actuación se desarrolla atendiendo a las observaciones formuladas en informes de organismos internacionales, como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, “respecto del comportamiento de algunos medios durante los procesos electorales”.

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El Ministerio Público indicó que esta decisión no tiene como objetivo “evaluar o interferir en la línea editorial de los medios de comunicación ni en el ejercicio de la actividad periodística”, y señaló que estos ámbitos son amparados por la libertad de expresión, la independencia periodística y la autonomía editorial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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