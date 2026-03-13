Procuraduría pide información a RTVC, MinTIC y CNE por denuncias sobre medios en elecciones

La Procuraduría aclaró que la actuación no busca interferir en la línea editorial de los medios. Foto: Archivo

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Como una actuación “preventiva”, la Procuraduría General de la Nación solicitó información a entidades del orden nacional, como RTVC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto, tras las denuncias relacionadas con el posible uso de medios públicos para la promoción de “determinadas posturas o actores políticos”.

Según el Ministerio Público, la solicitud busca “recopilar información sobre el funcionamiento del sistema de medios públicos, sus mecanismos de gobernanza, supervisión y financiación, así como sobre la observancia de los principios que rigen la actividad electoral y el pluralismo informativo”.

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La Procuraduría señaló que esta actuación se adelanta a través de la Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Esto, en atención a diversos pronunciamientos y denuncias públicas tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, así como de cara a las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 31 de mayo de 2026.

Asimismo, la actuación se desarrolla atendiendo a las observaciones formuladas en informes de organismos internacionales, como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, “respecto del comportamiento de algunos medios durante los procesos electorales”.

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El Ministerio Público indicó que esta decisión no tiene como objetivo “evaluar o interferir en la línea editorial de los medios de comunicación ni en el ejercicio de la actividad periodística”, y señaló que estos ámbitos son amparados por la libertad de expresión, la independencia periodística y la autonomía editorial.

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