Alertan inscripción altamente inusual de cédulas para elecciones al Congreso

Por instrucción del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, el ente de control inició procesos de vigilancia preventiva por la inscripción de cédulas para las elecciones al Congreso de 2026. Esto, debido a la identificación de porcentajes “inusualmente altos” en la inscripción de documentos de identidad en varios municipios del país.

Con corte al 3 de agosto, y a través de visitas preventivas realizadas por trabajadores del Ministerio Público, además de la información proporcionada por la Registraduría Nacional, se determinó que el promedio nacional de inscripción para este tipo de elecciones es de 2,29 ciudadanos por cada 1.000 habitantes. Es decir, el 0,22% de toda la población habilitada para votar.

Sin embargo, se registraron tasas “extremadamente elevadas” en algunos lugares como: Puerto Gaitán (Meta) con un 80,64%; La Jagua del Pilar (La Guajira) con 44,37%; Ocaña (Norte de Santander) con 26,99%.

Asimismo, Acacías (Meta) con 23,30%; Guamal (Meta) con 20,40%; Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) con 19,92%; La Victoria (Boyacá) con 18,30%; Guayabal de Síquima (Cundinamarca) con 17,22%; Castilla La Nueva (Meta) con 16,40% y Vianí (Cundinamarca) con 16,17%.

Hasta la fecha, se han inscrito 92.318 cédulas en Colombia. Los departamentos con el mayor número de inscripciones son: Antioquia (10.595, que representan el 11,48%), Cundinamarca (10.408, 11,27%), Meta (8.939, 9,68%), Norte de Santander (8.045, 8,71%) y Valle del Cauca (5.466, 8,62%). Estos cinco departamentos suman casi el 50% del total nacional.

Por esta razón, la Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática, en el marco de la estrategia de Paz Electoral de la Comisión Nacional de Control Electoral, emite una alerta e inicia procesos para garantizar “la transparencia y la participación ciudadana en las elecciones del Congreso de 2026”.

