Esta es la terna de la Corte Suprema para magistrado de Corte Constitucional

Jaime Humberto Tobar (izq.), María Patricia Balanta (ctro.), Carlos Camargo Assis (dcha.) Foto: Corte Suprema de Justicia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Está lista la terna de abogados seleccionados por la Corte Suprema de Justicia para que se elija al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional. El alto tribunal seleccionó a Carlos Camargo Assis, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar para que busquen ganar en el Congreso los votos necesarios para llegar a lo más alto de una de las altas cortes del país.

La Sala Plena de la Corte Suprema escuchó este jueves a los 15 candidatos finalistas en una audiencia pública. Tras analizar sus propuestas y enfoques para el alto tribunal, se decantaron por los tres juristas: Camargo, Balanta y Tobar. De acuerdo con el la Corte Suprema, los tres “cuentan con una destacada trayectoria profesional y poseen las cualidades personales necesarias para asumir el cargo en la Corte Constitucional”.

Lea: Condenan a hombre que estafó con cobros falsos al Fosyga en Valle del Cauca

Los tres finalistas tendrán ahora que presentarse ante el Senado para que sean los congresistas de la cámara alta quienes tomen la decisión de ubicar a uno de ellos como el nuevo magistrado de la Sala Plena de la Corte Constitucional.

¿Quiénes son los candidatos?

María Patricia Balanta

Es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca y tiene especialización en comercio internacional, maestría y doctorado. También, se ha desempeñado como juez y magistrada, y tiene amplia experiencia como docente universitaria.

Carlos Camargo Assis

Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda con especialización, maestría y doctorado en derecho. Fue Defensor del Pueblo y Vicerrector de proyección universitaria de la Universidad Sergio Arboleda.

Jaime Humberto Tobar

Es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, tiene especialización en derecho constitucional y maestría en derecho. Ha ocupado cargos en el Ministerio de Justicia, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y ha sido conjuez de la Corte Constitucional. También, es miembro honorario del Colegio de Abogados Administrativistas y académico de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.