La subdirección del Inpec también detalló que dichas medidas se van aplicar a nivel nacional y dio varias directrices para…

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) emitió una alerta por posibles ataques con explosivos a sus instalaciones, especialmente en Bogotá. El comunicado tiene como asunto "Instrucciones de seguridad operativa" y expone las medidas preventivas que se van a tomar para hacerle frente a la ola de ataques que se han registrado en las últimas semanas contra funcionarios de la entidad y sus sedes en el país.

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La subdirección del Inpec también detalló que dichas medidas se van aplicar a nivel nacional y dio varias directrices para implementar durante los consejos de seguridad de cada sede. El primer punto tiene que ver con el cumplimiento del plan de seguridad de manera estricta para prevenir fallas en el servicio. Asimismo, señala que los funcionarios deberán utilizar elementos de protección balística.

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El segundo punto a tener en cuenta señala la necesidad de establecer y fortalecer los canales de coordinación y comunicación con la Policía Nacional para compartir información oportuna sobre situaciones de riesgo, alertas tempranas o novedades relevantes.

En esa misma línea, el Inpec señaló que se solicitará la presencia policial preventiva a los alrededores de las sedes, sobre todo en horarios y fechas con mayores visitantes, así como al ingreso y egreso de los funcionarios a las cárceles.

Dentro de esas medidas preventivas, la entidad también estableció que se van a ubicar puestos de control para el registro de vehículos, motocicletas y solicitud de antecedentes. Durante la puesta en marcha de estas medidas, el Inpec evaluará la necesidad de otras estrategias de seguridad.

La alerta del Inpec se da a conocer justo después de que a las afueras de la cárcel La Modelo en Barranquilla fueran abandonados restos humanos con notas intimidatorias en contra de la entidad. De acuerdo con el instituto, y lo que se sabe hasta el momento, las amenazas serían por el aumento en controles al interior de las cárceles en el país.

En los videos del penal se ve cómo un hombre en una motocicleta dejó en la puerta de la cárcel una caja con los restos humanos y los mensajes intimidatorios. Según conoció este diario con fuentes del Inpec "fue encontrada en la puerta muralla de la cárcel modelo Barranquilla una nevera de icopor que, según la información suministrada, contenía un brazo y más adelante en una bolsa una cabeza humana".

Lo que manifiestan los funcionarios del Inpec es que "junto a estos elementos habría sido dejado un mensaje intimidatorio dirigido a los guardianes del INPEC y al grupo CRI". Agregaron que "en el escrito se advierte sobre supuestos atropellos contra las personas privadas de la libertad y se amenaza con atentar contra los funcionarios y sus familiares si continúan esas situaciones".

Desde la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) rechazaron los hechos y además le pidieron a la Fiscalía investigar los hechos. Asimismo, le solicitaron a la Policía Nacional que active la protección inmediata para garantizar la seguridad de los trabajadores de los centros penitenciarios del país.

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