Alertan sobre 127 funcionarios y sedes judiciales en riesgo por inundaciones en Córdoba

A través de un comunicado emitido este martes 10 de febrero, el Consejo Superior de la Judicatura “expresó su solidaridad y acompañamiento a las familias y a los servidores y servidoras de la Rama Judicial” que han resultado afectados por las inundaciones resultado de la emergencia por lluvias en el departamento de Córdoba.

Según indicó el Consejo, las autoridades judiciales adelantaron un censo que arrojó un total de 127 servidores de esa rama del poder público que han tenido que evacuar sus viviendas o que se encuentran en riesgo de hacerlo por las inundciones.

“Adicionalmente, se reportan seis sedes judiciales afectadas, principalmente en los municipios de Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas”, aseveró el órgano judicial, agregando que la ruptura del puente que conecta la zona con el resto del departamento obligó al cierre de uno de los despachos judiciales.

Asimismo, el Consejo señaló que se presentan afectaciones en las sedes judiciales de Valencia, La Apartada y Ayapel. Frente a la crisis por las inundaciones en Córdoba, el órgano judicial indicó haber adelantado reuniones extraordinarias con los tribunales, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

Estas reuniones tienen como objetivo adoptar medidas preventivas y garantizar, “en la medida de lo posible, el acceso a la administración de justicia en medio de la emergencia invernal”. Por su parte, la presidenta de la corporación, la magistrada Mary Lucero Novoa Moreno, se pronunció al respecto y señaló: “Es el momento de tenderle la mano a nuestros colegas que hoy atraviesan una situación difícil”.

Por ello, la togada anunció que se habilitó una cuenta bancaria de apoyo para que “todos los servidores judiciales del país aporten de forma voluntaria y en la medida de sus posibilidades”. La magistrada Novoa Moreno también señaló: “Nuestra Consejo Seccional de Córdoba ha hecho las diligencias y coordinaciones necesarias para que puedan tener alojamiento y alimentación estos días”.

