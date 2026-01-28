Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Alias “07″, líder del Clan del Golfo en el Caribe colombiano, murió en combate en Magdalena

Wilson Darío Ruiz Vélez, conocido por el alias de “07”, era el líder principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del grupo armado Clan del Golfo. Tenía más de 20 años de trayectoria criminal, principalmente en el Caribe colombiano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
28 de enero de 2026 - 07:21 p. m.
El hombre tenía aproximadamente 20 años de trayectoria criminal.
El hombre tenía aproximadamente 20 años de trayectoria criminal.
Foto: Archivo particul
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la mañana de este miércoles 28 de enero, la Policía Nacional confirmó la muerte de Wilson Darío Ruiz Vélez, conocido con el alias de “07”, líder principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del grupo armado Clan del Golfo, junto a cuatro integrantes de su esquema de seguridad.

El hecho se registró en la vereda Palma de Vino, municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), en medio de la operación Agamenón, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

Vínculos relacionados

Gobierno firmó el decreto que reglamenta la ley que protege a mujeres buscadoras del país
Excónsul Luis Acosta Ossio es imputado por presunto intento de soborno en caso Unimetro
Lo que se sabe del ataque con drones en El Plateado (Cauca) que dejó un muerto y 11 heridos

Lea: Excónsul Luis Acosta Ossio es imputado por presunto intento de soborno en caso Unimetro

Asimismo, se logró la captura en flagrancia de dos integrantes de este grupo criminal, conocidos con los alias de “Jonatan” y “Pelo de Oro”, además de la incautación de dos fusiles, cuatro pistolas, 516 cartuchos de diferentes calibres, 12 proveedores, 15 teléfonos celulares y seis radios de comunicación.

¿Quién era alias “07″?

Según indicaron las autoridades, Ruiz Vélez, conocido con el alias de “07”, tenía más de 20 años de trayectoria criminal, principalmente en el Caribe colombiano. De acuerdo con la información oficial, se desempeñaba como uno de los principales dinamizadores de la expansión de la organización criminal y sería el responsable de homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados, confrontaciones armadas por el control de economías ilegales y procesos de expansión territorial.

El hombre ejercía como líder principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca, a cargo de las subestructuras David Mesa Peña, Rufino José Morales, Sergio Antonio Carrascal y Fernando Antonio López Polo, “con un componente criminal estimado en 1.221 integrantes armados”, indicó la Policía Nacional.

Le puede interesar: Lo que se sabe del ataque con drones en El Plateado (Cauca) que dejó un muerto y 11 heridos

A alias “07” también se le atribuye la coordinación del homicidio del subintendente Ronald Montañez Quijano, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte, ocurrido el 28 de abril de 2025 en Palermo (Magdalena). Según las autoridades, era hombre de confianza de alias “Chiquito Malo”, máximo líder del Clan del Golfo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Alias "07"

Clan del Golfo

Grupos armados

Conflicto armado

Wilson Darío Ruiz Vélez

Policía Nacional

Muere 07

Mueres alias "07"

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.