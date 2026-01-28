Alias “07″, líder del Clan del Golfo en el Caribe colombiano, murió en combate en Magdalena

El hombre tenía aproximadamente 20 años de trayectoria criminal. Foto: Archivo particul

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este miércoles 28 de enero, la Policía Nacional confirmó la muerte de Wilson Darío Ruiz Vélez, conocido con el alias de “07”, líder principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del grupo armado Clan del Golfo, junto a cuatro integrantes de su esquema de seguridad.

El hecho se registró en la vereda Palma de Vino, municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), en medio de la operación Agamenón, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

Lea: Excónsul Luis Acosta Ossio es imputado por presunto intento de soborno en caso Unimetro

Asimismo, se logró la captura en flagrancia de dos integrantes de este grupo criminal, conocidos con los alias de “Jonatan” y “Pelo de Oro”, además de la incautación de dos fusiles, cuatro pistolas, 516 cartuchos de diferentes calibres, 12 proveedores, 15 teléfonos celulares y seis radios de comunicación.

¿Quién era alias “07″?

Según indicaron las autoridades, Ruiz Vélez, conocido con el alias de “07”, tenía más de 20 años de trayectoria criminal, principalmente en el Caribe colombiano. De acuerdo con la información oficial, se desempeñaba como uno de los principales dinamizadores de la expansión de la organización criminal y sería el responsable de homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados, confrontaciones armadas por el control de economías ilegales y procesos de expansión territorial.

𝐀𝐁𝐀𝐓𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 “𝐌𝐎𝐈𝐒𝐄𝐒” 𝐎 “𝟎𝟕”, 𝐔𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐎𝐋𝐅𝐎 𝐘 𝟔 𝐌Á𝐒 𝐍𝐄𝐔𝐓𝐑𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐀𝐆𝐀𝐌𝐄𝐍Ó𝐍



Cero tolerancia con el narcotráfico. En desarrollo de la Operación Sostenida… pic.twitter.com/lJqE9YhjYO — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 28, 2026

El hombre ejercía como líder principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca, a cargo de las subestructuras David Mesa Peña, Rufino José Morales, Sergio Antonio Carrascal y Fernando Antonio López Polo, “con un componente criminal estimado en 1.221 integrantes armados”, indicó la Policía Nacional.

Le puede interesar: Lo que se sabe del ataque con drones en El Plateado (Cauca) que dejó un muerto y 11 heridos

A alias “07” también se le atribuye la coordinación del homicidio del subintendente Ronald Montañez Quijano, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte, ocurrido el 28 de abril de 2025 en Palermo (Magdalena). Según las autoridades, era hombre de confianza de alias “Chiquito Malo”, máximo líder del Clan del Golfo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.