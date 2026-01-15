Alias “Naín”, líder de los Pachenca, sigue prófugo tras ofensiva del Ejército en La Guajira

Alias "Naín", señalado líder de las Autodefensas Conquistadoras de las Sierra Nevada, es buscado por las autoridades. Foto: Archivo Particular

Alias “Naín”, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca, sigue prófugo de la justicia, a pesar de las recientes operaciones del Ejército en La Guajira para capturarlo. Además, las autoridades buscan a su pareja sentimental, conocida como alias “Bebecita”.

Las recientes operaciones fueron adelantadas por tropas de la Décima Brigada del Ejército, en un campamento utilizado por el grupo ilegal, ubicado en la zona rural de Dibulla (La Guajira). Según las autoridades, durante el operativo se incautaron dos camionetas, seis proveedores, 444 cartuchos de distintos calibres, nueve minas antipersona y varios equipos de comunicación. Además, señalaron que el campamento tenía capacidad para alojar hasta 12 personas.

La operación contó con el apoyo de aeronaves de combate de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que “mediante sus artilleros respaldaron a los soldados en tierra”, según explicó la institución. El Ejército indicó que se mantienen tropas en la zona con el fin de ubicar a alias “Naín”.

#NoticiaEnDesarrollo | Tropas de la #DécimaBrigada continúan desplegadas en la zona rural de Dibulla, #LaGuajira, tras los intensos combates registrados contra el grupo armado organizado Los Pachenca. El objetivo primordial es localizar al cabecilla principal, alias Nain, y a su… pic.twitter.com/KtNkDftJVl — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) January 15, 2026

Las autoridades ofrecen hasta COP 500 millones por información que permita dar con el lider de Los Pachenca, quien, según el Ministerio de Defensa, es uno de los hombres más buscados dentro de los carteles de narcotráfico.

Alias “Naín”, de 26 años, habría estado detrás de la coordinación del ataque armado en el que murieron cinco hombres el pasado 9 de enero en Maicao (La Guajira). Los hechos ocurrieron cuando sujetos armados descendieron de una camioneta y, portando armas de corto y largo alcance, dispararon contra un grupo de personas.

Las víctimas fueron identificadas como Eider Cantillo Melo, Jean Carlos Meza Estrada, Alex Mendoza, Janer Martínez y Víctor Jurado, quien murió en el centro asistencial al que fue trasladado tras el ataque armado. En el lugar, Francisco José Vidal y Manuel Guerra, resultaron heridos.

Asimismo, alias “Naín” estaría relacionado con el asesinato de un adolescente señalado como presunto responsable del homicidio de una niña de tres años, ocurrido en el corregimiento de Mingueo, zona rural de Dibulla.

