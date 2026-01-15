Logo El Espectador
René Guarín es nombrado oficialmente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

René Guarín, jefe de Tecnologías y Sistemas de Información de la presidencia, llega a reemplazar a Jorge Lemus, quien estuvo al frente del DNI entre agosto de 2024 y enero de 2026. El hombre es el cuarto exintegrante del M-19 en ocupar ese cargo.

Redacción Judicial
15 de enero de 2026 - 05:52 p. m.
El hombre llega para reemplazar a Jorge Lemus, quien presentó su renuncia al DNI el pasado 14 de enero.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
En la mañana de este jueves 15 de enero, el gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento de René Guarín como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Llegará a reemplazar a Jorge Lemus, después de ser jefe de Tecnologías y Sistemas de Información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

René Guarín es el cuarto exintegrante del M-19 en ocupar ese cargo. El primero fue Manuel Alberto Casanova Guzmán, quien estuvo al frente entre agosto de 2022 y febrero de 2024. A él le siguió el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, investigado por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y posteriormente fue reemplazado por el hoy saliente Jorge Lemus.

El nuevo director del DNI, además, es hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés, quien trabajaba como cajera en la cafetería del Palacio de Justicia y fue detenida y desaparecida durante la toma y retoma militar del M-19, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Edgard Lopez(56726)Hace 2 minutos
Colombia, la oficina Nacional de inteligencia así como la UEFA en manos del m19!!!!!!!!! Colombia no puede ser….. que irá a hacer este tipo, dejando para después que salgan, accesos permitidos a toda la información en los sistemas, el primer día del nuevo gobierno tienen que botar a todos los que hoy están y colocar en Damage control en efecto inmediato
