René Guarín es nombrado oficialmente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

En la mañana de este jueves 15 de enero, el gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento de René Guarín como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Llegará a reemplazar a Jorge Lemus, después de ser jefe de Tecnologías y Sistemas de Información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

René Guarín es el cuarto exintegrante del M-19 en ocupar ese cargo. El primero fue Manuel Alberto Casanova Guzmán, quien estuvo al frente entre agosto de 2022 y febrero de 2024. A él le siguió el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, investigado por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y posteriormente fue reemplazado por el hoy saliente Jorge Lemus.

El nuevo director del DNI, además, es hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés, quien trabajaba como cajera en la cafetería del Palacio de Justicia y fue detenida y desaparecida durante la toma y retoma militar del M-19, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.

