Fuerzas Militares y Procuraduría rechazan atentado del Eln con drones en Chocó

La Procuraduría y las Fuerzas Militares rechazaron el atentado con drones cargados de explosivos contra tropas del Ejército Nacional, atribuido al Eln. Foto: Bombardeo a ELN - AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las Fuerzas Militares rechazaron el ataque terrorista ocurrido el pasado 14 de enero, en el que tropas del Batallón de Operaciones Terrestres 25, adscrito a la Décima Quinta Brigada del Ejército, fueron atacadas con drones cargados con explosivos.

Según las autoridades, el ataque dejó un suboficial y nueve soldados heridos y habría sido perpetrado por integrantes del frente Ernesto Che Guevara del Eln. Los hechos se presentaron en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar (Chocó).

Para contexto: Tropas del Ejército fueron atacadas con drones cargados con explosivos en Chocó

El Ejército señaló que, tras conocerse el estado de salud de los uniformados, y en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se dispuso de dos aeronaves para su evacuación. “A nuestros soldados se les brindó atención inmediata por parte de enfermeros de combate, para su traslado a los centros médicos donde recibirán la respectiva atención”, indicó la institución.

Rechazo de manera categórica el cobarde ataque terrorista del ELN en San José del Palmar, Chocó, donde un suboficial y nueve soldados de nuestro @COL_EJERCITO resultaron heridos mediante el uso indiscriminado de drones con explosivos.



Esta acción terrorista constituye una grave… — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) January 15, 2026

A través de la red social X, el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, se refirió al atentado como un ataque terrorista cobarde, señalando que “constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a los Derechos Humanos, al emplear medios y métodos de guerra prohibidos e indiscriminados que atentan contra la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de la región”.

Le puede interesar: Petro pidió explicaciones sobre donde están las millonarias sumas incautadas al narcotráfico

Por su parte, la Procuraduría se pronunció a través de la misma red social, rechazando “contundentemente el atentado perpetrado por el Eln”. Asimismo, indicaron que el procurador general hizo un llamado al respeto por la vida y las instituciones.

La @PGN_COL rechaza contundentemente el atentado perpetrado por el ELN al @COL_EJERCITO en San José del Palmar, Chocó, que dejó 9 uniformados heridos mediante el uso indiscriminado de drones con explosivos.

El Procurador General, Gregorio Eljach, hace un llamado al respeto a la… — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 15, 2026

El último ataque con drones contra la fuerza pública ocurrió el pasado 18 de diciembre, cuando se registró un atentado con explosivos contra la base militar de la vereda El Juncal, en el municipio de Aguachica (Cesar). El ataque dejó un saldo de siete militares muertos y 30 heridos. Las primeras pesquisas de las autoridades señalaron que los responsables serían integrantes del frente Camilo Torres Restrepo del Eln.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.