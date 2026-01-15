Logo El Espectador
Judicial

Fuerzas Militares y Procuraduría rechazan atentado del Eln con drones en Chocó

En la noche del pasado 14 de enero, tropas del Ejército fueron atacados con drones cargados de explosivos. Según las autoridades, el hecho, presuntamente perpetrado por el Eln, dejó un saldo de nueve militares heridos.

Redacción Judicial
15 de enero de 2026 - 04:11 p. m.
La Procuraduría y las Fuerzas Militares rechazaron el atentado con drones cargados de explosivos contra tropas del Ejército Nacional, atribuido al Eln.
La Procuraduría y las Fuerzas Militares rechazaron el atentado con drones cargados de explosivos contra tropas del Ejército Nacional, atribuido al Eln.
Foto: Bombardeo a ELN - AFP
Las Fuerzas Militares rechazaron el ataque terrorista ocurrido el pasado 14 de enero, en el que tropas del Batallón de Operaciones Terrestres 25, adscrito a la Décima Quinta Brigada del Ejército, fueron atacadas con drones cargados con explosivos.

Según las autoridades, el ataque dejó un suboficial y nueve soldados heridos y habría sido perpetrado por integrantes del frente Ernesto Che Guevara del Eln. Los hechos se presentaron en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar (Chocó).

El Ejército señaló que, tras conocerse el estado de salud de los uniformados, y en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se dispuso de dos aeronaves para su evacuación. “A nuestros soldados se les brindó atención inmediata por parte de enfermeros de combate, para su traslado a los centros médicos donde recibirán la respectiva atención”, indicó la institución.

A través de la red social X, el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, se refirió al atentado como un ataque terrorista cobarde, señalando que “constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a los Derechos Humanos, al emplear medios y métodos de guerra prohibidos e indiscriminados que atentan contra la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de la región”.

Por su parte, la Procuraduría se pronunció a través de la misma red social, rechazando “contundentemente el atentado perpetrado por el Eln”. Asimismo, indicaron que el procurador general hizo un llamado al respeto por la vida y las instituciones.

El último ataque con drones contra la fuerza pública ocurrió el pasado 18 de diciembre, cuando se registró un atentado con explosivos contra la base militar de la vereda El Juncal, en el municipio de Aguachica (Cesar). El ataque dejó un saldo de siete militares muertos y 30 heridos. Las primeras pesquisas de las autoridades señalaron que los responsables serían integrantes del frente Camilo Torres Restrepo del Eln.

Por Redacción Judicial

HF(32718)Hace 1 hora
A los guerrillas o quienes sean, les importa un comino el pronunciamiento institucional. El procurador hará sus discursos inocuos, pero los militares tienen que responder con acciones, no con retórica barata.
